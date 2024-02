Die Sky-Frühjahrsvorschau: Austria Klagenfurt

Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit dem Sky X-Traumpass unkompliziert den besten Livesport streamen) ins Frühjahr! Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über Austria Klagenfurt, zusammengestellt von Christian Zissler.

Vorbereitung

Im dritten Jahr in Folge steuern die Klagenfurter den Einzug in die Meistergruppe an, der nun auch klar als Ziel ausgegeben wird. Man hat im Herbst trotz dünnem Kader den nächsten Schritt gemacht und statistisch gesehen mehr Punkte, Siege und Tore als in den Jahren zuvor erreicht. Ein Baustein für den Erfolg neben der enormen Eingespieltheit der Mannschaft, war die Effizienz vor dem Tor.

In der Expected Goals Wertung stehen die Waidmannsdorfer an der Spitze. Die Mannschaft erzielte in den bisherigen 17 Runden 23 Treffer – dabei beträgt der xG-Wert lediglich 16,4. Es gelangen also 6,6 Tore mehr, als aus den jeweiligen Spielsituationen heraus zu erwarten war. Besonders Sinan Karweina war mit 8 Toren und 6 Assists ein Erfolgsgarant und ist aktuell Topscorer der Liga, was auch zu einer Marktwertsteigerung auf 1,5 Millionen und damit seinem Karriere-Höchstwert führte.

Die Vorbereitung verlief verletzungsfrei und zahlreiche Stammkräfte konnten wieder in den Trainingsbetrieb zurückkehren, wodurch der Konkurrenzkampf und die Kaderoptionen deutlich gesteigert wurden. Zuletzt standen in R10 gegen Salzburg am 8.10.2023 die kompletten 18-Spieler im Aufgebot von Klagenfurt. Außerdem wurden dem Kader mit Ali Loune und Anton Maglica zwei weitere Optionen hinzugefügt, um die Qualität zu erhöhen.

Lediglich Mittelfeldspieler Turgay Gemicibasi zieht es zurück in die Türkei und schließt sich dem Zweitligisten Göztepe Spor Kulubü an.

Die Klagenfurter absolvierten 7 Testspiele, wobei die letzten beiden im Rahmen des Trainingslagers nur jeweils 60 Minuten Spielzeit umfassten. Das Torverhältnis ist mit 14:14 ausgeglichen bei einer Bilanz von 4 Siegen, 1 Unentschieden sowie 2 Niederlagen.

Sebastian Soto führt die interne Schützenliste mit 4 Treffern an, dicht gefolgt von Nicolas Binder (3) und Sinan Karweina (2). Nicht zu unterschätzen ist der großartige Teamspirit in der Mannschaft, der von allen Seiten erwähnt wird und den man auch heuer wieder beim jährlichen Teambuilding in Bad Kleinkirchheim sowie im Trainingslager beim Partnerklub HNK Šibenik verstärken konnte. Es handelt sich um eine charakterlich einwandfreie Truppe, die sich vor allem durch ihr starkes Kollektiv auszeichnet, wo jeder für den anderen arbeitet und kämpft.

Transfers

Zugänge: Anton Maglica (HSK Zrinjski Mostar), Ali Loune (1. FC Nürnberg, Leihe), Laurenz Dehl (Union Berlin/verliehen an Viktoria Köln), David Toshevski (FK Rostov/verliehen an HNK Sibenik), Max Besuschkow (Hannover 96, Leihe)

Abgänge: Turgay Gemicibasi (Göztepe Spor Kulübü)

Kaderplanung

Insgesamt laufen 14! Spielerverträge aus, da kommen in den nächsten Monaten einige Entscheidungen auf die sportliche Führung zu. Wenn man in die Meistergruppe einzieht, hätte man wie in den Vorjahren frühzeitige Planungssicherheit was einiges erleichtern würde.

Um die Stammspieler Karweina, Menzel, Wimmer, Schumacher und Benatelli wird man sich wohl besonders bemühen, um sie in Klagenfurt zu halten. Aber auch Wernitznig, Djoric, Straudi, Arweiler, Jaritz, Schwarz, Maglica und Markelic haben aktuell nur Verträge bis zum Sommer 2024. Brisant: 5 der 6 wertvollsten Spieler gemessen an ihrem Marktwert haben keinen Vertrag über den kommenden Sommer hinaus, lediglich Christopher Cvetko besitzt ein gültiges Arbeitspapier bis 2025.

„Ankick“-Tipps

Nicolas Wimmer und Sinan Karweina sind absolute Erfolgsgaranten und haben es in das Ankick-Team der Herbstsaison 2023/24 geschafft. Wimmer spielte 204 Pässe in das Angriffsdrittel – Höchstwert aller Profis, die im Herbst im Oberhaus zum Einsatz kamen. Karweina ist mit 8 Toren und 6 Assists der Topscorer der Liga. Ein „Rising Star“ könnte Sebastian Soto werden der abermals eine lange Verletzungszeit hinter sich hat, aber in der Vorbereitung mit 4 Toren erfolgreichster Klagenfurter war.

3907 192 Nicolas Wimmer Position Verteidigung Verein SK Austria Klagenfurt

Mögliche Aufstellung

Ersatzspieler: Knaller, Puntigam – Djoric, Robatsch, Straudi, Wernitznig, Loune, Schwarz, Jaritz, Binder, Maglica, Arweiler

Prognose

Zum Auftakt ins Pflichtspieljahr 2024 trifft man auswärts auf den LASK. Mit den Oberösterreichern haben die Kärntner noch eine Rechnung offen: Die einzige Niederlage in den ersten 12 BL-Runden kassierte man zuhause gegen die Linzer.

Danach stehen mit einem weiteren Auswärtsspiel gegen Lustenau und dem Heimspiel gegen BWL zwei richtungsweisende Spiele im Kampf um die Top 6 an. In Runde 21 folgt ein Gastspiel in Salzburg, bevor zum Abschluss Rapid Wien in Klagenfurt gastiert, wo es sogar zum direkten Duell um ein Meistergruppenticket kommen könnte. Durch die Rückkehr einiger Verletzten in eine ohnehin enorm eingespielte Mannschaft sowie der Erfahrung von Trainer Peter Pacult, kann ich mir einen erneuten Einzug in die Meistergruppe sehr gut vorstellen.

Bild: GEPA