Die Sky-Frühjahrsvorschau: Blau-Weiß Linz

Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga ins Frühjahr! Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über Blau-Weiß Linz, zusammengestellt von Michael Ganhör.

Ein ruhiger Winter

Nach Anpassungsschwierigkeiten zu Beginn ist der Aufsteiger definitiv in der Liga angekommen. Rang 9 in der Tabelle, 17 Punkte am Konto, 14 Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten. Durch diese Resultate und Leistungen konnte man eine ruhige Wintervorbereitung ohne jegliche Nebengeräusche absolvieren.

Eine Sache, die dem Cheftrainer enorm wichtig war, konnte umgesetzt werden: die Erweiterung des Trainerteams. Daniel Rozsa wechselt nach vier Jahren beim LASK zum Stadtrivalen. Rozsa und Scheiblehner haben bereits bei den OÖ Juniors zusammengearbeitet und schätzen einander sehr. Der 31-jährige soll zusätzlich mit dem Sportdirektor die Scoutingabteilung aufbauen. In diesem Bereich herrscht noch Aufholbedarf.

Zusätzlich hat der bisherige Co-Trainer und Teammanager Ronald Riepl eine Vollzeitanstellung bekommen. Bisher war er noch für 20 Stunden beim Oberösterreichischen Verband angestellt. Auch der Praktikant Toni Mestrovic wurde nun fix übernommen. Der 23-jährige wird Bereiche bei der Videoanalyse und im Scouting abdecken.

Das Trainingslager in der Türkei wurde auch genutzt, um die Aufgabengebiete innerhalb des Trainerteams abzustecken:

Scheiblehner – Cheftrainer

Gahleitner – Videoanalyse Gegner

Riepl – Verantwortlicher Standardsituationen

Rozsa – Videoanalyse der eigenen Mannschaft, Verantwortlicher Scouting

Mestrovic – Videoanalyse Training, Scouting Regionalliga

Mit der Konstellation ist der Trainer sehr zufrieden. Im Sommer könnte bzw. soll das Team der Verantwortlichen aber noch einmal erweitert werden.

Transfers

In Sachen Transfers hat sich nicht viel getan. Die Stammspieler sind geblieben und mit Joao Luiz gab es einen Neuzugang. Der 24-jährige Brasilianer wechselt von SW Bregenz aus der Zweiten Liga zu den Linzern. Scheiblehner wollte ihn vor zwei Jahren schon zum Verein lotsen. Luiz ist als Backup für Simon Pirkl vorgesehen, kann aber auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Joao Luiz hat mit Ronivaldo bei Wacker Innsbruck gekickt – nicht unwichtig für die Integration.

Die Verantwortlichen haben die Zeit intensiv genutzt, um bereits auf die nächste Saison vorauszublicken. Es laufen einige Verträge aus. Mit Koch, Mensah, Pirkl und Krainz wurden Gespräche wegen einer Verlängerung des Arbeitspapiers geführt. Sie sollen bereits konkrete Angebote vorliegen haben. Die Verantwortlichen zeigen sich optimistisch. Wenig überraschend möchte man auch mit Ronivaldo noch einmal verlängern.

Bei Simon Seidl und Alexander Briedl hat der Verein die Option, die Verträge zu verlängern. Schwer vorstellbar, dass das die Verantwortlichen nicht tun werden. Im Trainingslager wurden Spielerprofile für die Neuzugänge im Sommer erstellt. Der Kader soll dann noch einmal verschlankt werden. Spätestens dann werden sich wohl auch die Wege von BW-Linz und Kapitän Brandner trennen.

Mit Michael Brandner hat Scheiblehner lange gesprochen. Der Kapitän hat noch Vertrag bis 2025 aber keine Chance auf Einsatzzeit. Der Trainer möchte nicht im Groll auseinandergehen und das Ganze positiv beenden. Brandner wollte im Winter nicht wechseln. Wie geht’s weiter: sollte im Sommer kein passender Verein in der Zweiten Liga gefunden werden, wird Brandner seine Profikarriere beenden. Eine Einbindung im Scoutingbereich beim Verein ist dann denkbar.

Transfers im Überblick

Zugänge:

Joao Luiz (SW Bregenz), Daniel Rozsa (Co-Trainer); noch möglich: ein junger „Projektspieler“ aus dem Ausland

Abgänge:

Raphael Hofer (zurück zu Salzburg), Softic (Leihe Wallern), Gschossmann (Leihe St. Pölten) Windhager?

Vorbereitung

Der Trainer war mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Okay, das Gegenteil hat man wohl auch noch nie von einem Trainer in der Öffentlichkeit gehört. Ziel war auf dem bestehenden aufzubauen und Abläufe zu verfeinern. Laut Scheiblehner hat sich die Mannschaft bei der Arbeit gegen den Ball verbessert. Die Pressingauslöser im Mittelfeld sind nun klarer, als Team agiert man hier nun viel besser.

Ronivaldo konnte sein Comeback Ende Jänner bei einem Testspiel im Trainingslager feiern. Der 34-jährige verzichtete auf seinen Heimaturlaub, um mit der medizinischen Abteilung an einer baldigen Rückkehr zu arbeiten. Ronivaldo darf sich nicht nur als Goalgetter, sondern auch als „schmerzresistent“ bezeichnen. Diese Eigenschaft ist ihm nach seiner Knöchelverletzung zugutegekommen.

Auch erfreulich: Lukas Tursch konnte nach seinem Kreuzbandriss die gesamte Vorbereitung voll mitmachen. Die Gewinner der Vorbereitung heißen Haudum, Schantl und Dobras.

Stefan Haudum hatte es in dieser Saison nicht immer einfach und war oft nur zweite Wahl. Bei den Trainings und den Testspielen hat er aber einen sehr guten Eindruck hinterlassen – auch körperlich. Außerdem kommt ihm die aktuelle Spielweise, bei der man tiefer verteidigt, mehr entgegen. Auch Marcel Schantl hat sich in der Vorbereitung aufgedrängt und macht Julian Gölles seinen Stammplatz als Rechtsverteidiger streitig.

„Was ist eigentlich mit dem Dobras?“ war eine Frage, die sich viele gestellt haben. Die Rückkehr des Mittelfeldspielers zu den Linzern war bisher alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Der 31-jährige kam nur auf 135 Minuten, war nie in der Startelf. Körperliche Probleme, Erfolgsdruck und Unstimmigkeiten mit dem Trainer waren die Zutaten für seinen verkorksten Herbst. In den vergangenen Wochen hat sich Dobras aber sehr gut präsentiert. Interessant: in den Testspielen wurde er teilweise auch auf der Ronivaldo-Position ausprobiert. Mit Erfolg. Ob es zu regelmäßigen Einsätzen kommt, ist fraglich, Dobras hat aber wieder bessere Karten.

Mögliche Aufstellung

Startelf: 3-4-3

Spielanlage

Pressing, Pressing, Pressing. Gerald Scheiblehner hat schnell erkannt, dass man mit der Spielweise, mit der man aufgestiegen ist, in der Bundesliga nicht viel gewinnen wird. Man steht nun sehr tief und wartet auf Umschaltsituationen. Natürlich hat man bei gewissen Situationen hoch attackiert (z.B. bei Abstoß des Gegners). Man legt es aber nun deutlich defensiver an. Daran wird sich auch nichts ändern. Das Ziel ist es nun eine Mischung zu finden, denn nur hinten drinnen stehen geht auf Dauer auch nicht gut. Daher war das Mittelfeldpressing ein häufiges Trainingselement.

Testspiele

Wallern – BW Linz 1:6 (Noss, Schantl, Krainz, Gölles, Mensah, Briedl)

BW Linz – Gurten 2:0 (Dobras, Feiertag)

BW Linz – Paksi FC (HUN 1) 0:0

BW Linz – Gornik Zabrze (POL 1) 2:3 (Mensah, Ibrahimi)

Vienna – BW Linz 3:1 (Mensah)

Klatsch & Tratsch

Wie viele von uns hat sich Gerald Scheiblehner ein paar Dinge für das neue Jahr vorgenommen. Mehr Sport, weniger bzw. kein Alkohol. Bis auf das Trainingslager war der Trainer mit seiner Performance in dieser Hinsicht bisher zufrieden.

Scheiblehner arbeitet übrigens seit einiger Zeit mit Johnny Ertl an seinem Englisch (Adi Hütter hat das auch mit Ertl gemacht). Zwei Mal im Monat wird „trainiert“. In der Türkei gab es wieder ein Match innerhalb des Trainerteams. Schösswendter/Peschek/Riepl/Morbitzer (Physio) haben sich mit 8:3 gegen Scheiblehner/Gahleitner/Moser/Rozsa durchgesetzt. Geschäftsführer Peschek hat drei Tore erzielt.

Julian Gölles hat die Winterpause genutzt, um seine Nadine in der steirischen Heimat zu heiraten. Maranda, Krainz und Briedl haben gemeinsam Urlaub gemacht. Miami und New York war das Reiseziel.

Foto: GEPA