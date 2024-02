Die Sky-Frühjahrsvorschau: Red Bull Salzburg

Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit dem Sky X-Traumpass unkompliziert den besten Livesport streamen) ins Frühjahr! Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über Red Bull Salzburg, zusammengestellt von Andreas Brandt.

Transfers

Zugänge:

Flavius Daniliuc (Salernitana/Leihe)

Hendry Blank (Borussia Dortmund)

Timo Horn (zuletzt vereinslos, davor 1. FC Köln)

Raphael Hofer (Leihe zu Blau-Weiß Linz beendet / Kooperationsspieler Liefering)

Gaoussou Diakité (Guidars FC / Kooperationsspieler Liefering)

Salko Hamzic (FC Liefering / Kooperationsspieler Liefering)

Abgänge:

Nico Mantl (leihweise zu Viborg FF/Dänemark)

Kamil Piatkowski (leihweise zu Granada CF)

Douglas Mendes Moreira (war Kooperationsspieler Liefering/leihweise zu Red Bull Bragantino)

Vorbereitung:

Es war die erste Vorbereitung für Gerhard Struber als Salzburg-Trainer (hat im Sommer kurzfristig die Nachfolge von Jaissle angetreten) und das erste Transferfenster für Bernhard Seonbuchner als Sportdirektor (Nachfolger von Christoph Freund, der mit 1. September zu Bayern München gewechselt ist). Während Struber im Herbst aufgrund der vielen Spiele kaum Zeit hatte, auf dem Trainingsplatz intensiv mit der Mannschaft an seinen Vorstellungen zu arbeiten, war das in den vergangenen Wochen anders. Dementsprechend mehr sollte von seiner Handschrift zu erkennen sein, dementsprechend mehr wird er auch daran gemessen werden.

Großes Thema im Herbst war bei den Salzburgern außerdem die lange Verletztenliste. Über die Winterpause hat sich das Lazarett gelichtet, Trainer Struber durfte sich in der Vorbereitung über einen neu entfachten Konkurrenzkampf auf den verschiedenen Positionen freuen. Besonders erfreulich aus Salzburger Sicht: “Unterschiedsspieler“ Fernando konnte die gesamte Vorbereitung (wohldosiert und so risikoarm wie möglich) mitmachen, wirkt aktuell stabil (da klopfen sie in Salzburg derzeit sehr viel auf Holz) und hat auch beim Pflichtspiel-Frühjahrsauftakt gegen den LASK bereits gezeigt, wie viel er dieser Mannschaft geben kann. Auch Maurits Kjaergaard und Oumar Solet sind wieder fit, Aleksa Terzic hat in der Vorbereitung sein Comeback in einem Testspiel gegeben, hatte in weiterer Folge aber wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen. Das LASK-Spiel kam noch zu früh, vor dem Liga-Auftakt gegen Sturm ist er wieder im Mannschaftstraining und steht zur Verfügung.

Die gesamte Vorbereitung verpasst haben die drei Afrika-Cup-Teilnehmer Karim Konaté (Elfenbeinküste), Sekou Koita und Dorgeles Nene (beide Mali). Da Mali (gegen die Elfenbeinküste) ausgeschieden ist, stoßen Nene (Dienstag) und Koita (Mittwoch) schon vor dem Sturm-Spiel wieder zur Mannschaft.

Die mit Abstand schlechteste Nachricht aus „Bullen“-Sicht war die Verletzung von Neo-Nationalspieler Samson Baidoo. Der 19-Jährige hat sich im zweiten Testspiel gegen Bodø/Glimt einen Riss des Syndesmosebandes im rechten Knöchel zugezogen, er wird noch mehrere Wochen fehlen. Reagiert hat der Klub um Sportdirektor Seonbuchner mit der leihweisen Verpflichtung von Flavius Daniliuc. Der einmalige ÖFB-A-Teamspieler war zuletzt bei US Salernitana, ist für den Klub über 40 Mal in der Serie A aufgelaufen und sollte schnell weiterhelfen können. In der aktuellen Saison ist er in Italien sowohl in der Innenverteidigung als auch als Rechtsverteidiger zum Einsatz gekommen. „Ein universell einsetzbarer Spieler, der schon bald Spielzeit sammeln wird“, sagt Struber.

Mit Hendry Blank (von Borussia Dortmund) wurde außerdem noch ein vielversprechender Perspektivspieler für die Innenverteidigung verpflichtet. „Ein strategischer Transfer, der uns auf Sicht Freude bereiten soll. Wir haben ihm frühzeitig das Signal gegeben, dass wir mit ihm arbeiten wollen. Dass er im Jänner dann für den BVB in der Bundesliga gespielt hat, hat die Sache mit der Verpflichtung für uns nicht leichter gemacht“, sagt Sportdirektor Seonbuchner.

Woran Struber mit seinem Team inhaltlich in der Vorbereitung gearbeitet hat, war bereits im Cup gegen den LASK erstmals für ein breiteres Publikum zu sehen – an einem 3-4-3-System.

Spielanlage

In den vergangenen Jahren sind die Bullen sehr häufig im 4-4-2 (Raute) aufgelaufen. Eine Variante, die es auch in Zukunft geben wird, weil die Mannschaft sie bestens kennt und sich auch in ihr wohlfühlt. Struber: „Die Raute ist unser treuer Partner.“ Nichtsdestoweniger hat man sich systematisch in der Vorbereitung breiter aufgestellt und eben auch ein 3-4-3-System einstudiert. Im Cup-Match gegen den LASK hat das phasenweise auch schon gut funktioniert (vor allem nach der Pause), in anderen Phasen hat man aber durchaus gemerkt, dass die Spieler noch nicht alle Abläufe hundertprozentig verinnerlicht haben.

„Rising Stars“

Einer der Gewinner der Vorbereitung ist Mamady Diambou. Der 21-Jährige aus Mali war in dieser Saison wegen eines Armbruchs lange außer Gefecht, hat sich erst gegen Ende der Herbstsaison an den Kader herangekämpft, mehr als ein 6-Minuten-Einsatz gegen Hartberg war aber nicht drin. Das ist jetzt anders. Gegen den LASK stand er 90 Minuten auf dem Feld – im zentralen Mittelfeld an der Seite von Mads Bidstrup. Und hat da auch schon angedeutet, was ihn ausmacht: das Gegenpressing, das Vorwärtsverteidigen, seine Aggressivität. Während in der (allgemein hektischen) 1. Halbzeit bei ihm noch die ein oder andere Unsicherheit im Ballbesitz dabei war, war auch seine Leistung nach der Pause ruhiger und souveräner.

„Ankick“ – Fußballmanager – Tipps

Siehe oben – Diambou könnte im Frühjahr durchaus auf sich aufmerksam machen.

39 Mamady Diambou Position Mittelfeld Verein FC Red Bull Salzburg

Startelf + Ersatzleute

Es wird spannend zu sehen sein, wofür sich Trainer Gerhard Struber taktisch im Match gegen Sturm entscheidet. Bleibt er beim 3-4-3 oder entscheidet er sich gegen die Raute von Sturm-Coach Christian Ilzer ebenfalls für diese Variante?

Hier die mögliche Variante im 3-4-3:

Mögliche Ersatzspieler: Horn/Krumrey, Daniliuc, Terzic, Ulmer, Okoh, Blank, Guindo, Morgalla (aktuell krank), Forson, Kameri, Simic, Ratkov, Koita, Nene

Verletzt: Baidoo (Riss des Syndesmosebandes), Capaldo (rekonvaleszent nach Knie-OP)

Durchschnittsalter Kader + Kadergröße

32 Kaderspieler; Durchschnittsalter: rund 22 Jahre

Prognose:

Nachdem man das Überwintern im Europacup zum ersten Mal seit der Saison 2016/17 verpasst hat, hätte ein Cup-Aus zum Frühjahrsauftakt wohl für ziemlich schlechte Stimmung in Salzburg gesorgt. Dementsprechend dürfte den Verantwortlichen nach dem erfolgreichen Pflichtspielauftakt ein Stein vom Herzen gefallen sein. Zumal in der Liga beim Frühjahrsauftakt gleich DAS Topspiel auf die Salzburger wartet. Im Heimspiel gegen Sturm geht’s um nicht weniger als die Tabellenführung – und natürlich auch um ein gewisses Momentum. Dementsprechend richtungsweisend kann diese Partie für den weiteren Verlauf der Saison sein. Mit Siegen über den LASK und Sturm ins Frühjahr zu starten wäre eine Ansage.

Dass die Salzburger nicht mehr international dabei sind, macht die Sache für die nationale Konkurrenz wohl nicht unbedingt einfacher. Und dass sie trotz fußballerischer Magerkost im Herbst zwei Punkte Vorsprung auf Sturm haben – auch das hat eine gewisse Aussagekraft. Was aus neutraler Sicht in jedem Fall wünschenswert wäre: Spannung bis zum letzten Spieltag.

Tipp Endplatzierung:

Meister

