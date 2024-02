Die Sky-Frühjahrsvorschau: Wolfsberger AC

Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit dem Sky X-Traumpass unkompliziert den besten Livesport streamen) ins Frühjahr! Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den Wolfsberger AC, zusammengestellt von Martin Grath.

Transfers

Zugänge: Michael Morgenstern (FC Lendorf), Sankara William Karamoko (ASEC Mimosas), Cheick Mamadou Diabate (Maccabi Petah Tikva)

Abgänge: Mohamed Bamba (FC Lorient), Kevin Bukusu (Vertragsauflösung)

Rekordtransfer Bamba

Nach nur knapp sechs Monaten verlässt Mohamed Bamba die Kärntner in Richtung Frankreich zum FC Lorient. Der Klub aus der Hafenstadt in der Bretagne lässt sich die Dienste des sechsfachen Bundesligatorschützen aber einiges kosten und blättert 5 Millionen Euro für den Ivorer auf den Tisch. Damit avanciert Bamba zum Rekordtransfer der Lavanttaler. Bisheriger Rekord war Shon Weissman, der 2020 für 4 Millionen Euro zu Real Valladolid nach Spanien wechselte. Für den FC Lorient traf Bamba in den ersten beiden Spielen jeweils einmal.

„Rising Star“

Der Ersatzmann von Bamba heißt Sankara William Karamoko und könnte beim WAC im Frühjahr zum Rising Star werden. Der 20-jährige Ivorer spielte zuletzt für den ivorischen Rekordmeister (29 Titel) ASEC Mimosas in der ivorischen Ligue 1 und der CAF Champions League. In der CAF Champions League erzielte er in 7 Spielen 4 Tore und bereitete einen Treffer vor. Im Jänner 2023 durfte er viermal für die Elfenbeinküste bei der Afrikanischen Nationenmeisterschaft auflaufen. Beim 3:1-Sieg gegen Uganda gelang ihm sein erster und einziger Treffer für das Nationalteam.

Aktuell wartet der Spieler noch auf sein Visum und konnte bisher nicht zum Medizincheck nach Österreich einreisen. Der Vertrag ist aber bereits unterschrieben und im Lavanttal ist man zuversichtlich, dass das Visum in den nächsten Tagen eintrifft. Für den Ligastart gegen Rapid wird es sich voraussichtlich nicht mehr ausgehen, weil auch die gemeinsamen Trainingseinheiten fehlen.

Vorbereitung

In der Vorbereitung musste der WAC mit schlechten Platzverhältnissen im Lavanttal kämpfen. Der Platz war ständig gefroren und es musste entweder auf den Kunstrasenplatz nach St. Andrä ausgewichen werden oder man trainierte auf einem sehr harten Platz im Lavanttal. Ansonsten bezeichnete Schmid die Vorbereitung als sehr gut. Er konnte mit den Spielern sehr intensiv trainieren und ist sich sicher, dass sich die Mannschaft rein vom körperlichen Zustand her auf einem Top Niveau befindet. Das diesjährige Trainingslager fand in Alicante (21. bis 28. Jänner) statt. Nicht mit dabei waren Michael Novak und Konstantin Kerschbaumer. Dürfte wohl ein Zeichen dafür sein, dass die beiden in der Bundesliga in dieser Saison keine große Rolle mehr spielen werden. Bei Michael Novak läuft der Vertrag im Sommer aus und man wird Gespräche führen, ob er noch weiter im Verein in einer anderen Funktion tätig bleibt oder er vielleicht woanders nochmal einen Anlauf versucht. Konstantin Kerschbaumer wird zumindest mal bis Sommer beim WAC bleiben.

Die Gewinner der Vorbereitung sind Michael Morgenstern, Pascal Müller und Maximilian Scharfetter, die alle drei einen sehr guten Eindruck hinterließen.

Der WAC absolvierte im Winter 4 Testspiele. Am Ende standen 3 Siege und 1 Niederlage zu Buche.

01.24 vs. GAK (Weinzödl) – 1:0-Sieg (Tor: Ballo)

01.24 vs. Piast Gliwice (POL) (Oliva Nova) – 0-1-Niederlage

01.24 vs. Metalist Charkiw (UKR) (Oliva Nova) – 3:1-Sieg (Tore: Jasic, Ballo, Sabitzer)

02.24 vs. Olimpija Ljubljana (SLO) (Ljubljana) – 1:0-Sieg (Tor: Zimmermann)

Um sich auf das Spiel gegen Rapid vorzubereiten, war Manfred Schmid mit seinem Videoanalysten Christoph Schricker beim Cup Spiel Rapid vs. St. Pölten in Wien im Stadion. Schmid: „Man hat gesehen, dass Rapid auch nach dem Abgang von Kühn noch ausreichend Qualität in der Offensive hat, aber man hat auch gesehen, wie man ihnen gefährlich werden kann.“

Mögliche Startelf

Österreicher-Topf

Der WAC legt weiterhin Wert auf die Einnahmen aus dem Österreicher-Topf. Aktuell befinden sich 7 Legionäre im Kader.

Augustine Boakye

Hendrik Bonmann

Sandro Altunashvili

Scott Kennedy

Samson Tijani

Sankara Karamoko

Cheick Mamadou Diabate

Spielanlage

Der Kader des WAC hat sich nicht stark verändert, deshalb wird sich an der Spielanlage im Vergleich zum Herbst nichts ändern. Die Kärntner werden weiterhin auf Ballbesitzfußball setzen, sofern es gegen den Gegner auch Sinn macht. Ohne Ball wird man auf situatives Pressing setzen und bei Ballgewinnen den schnellen Weg in die Spitze suchen. Sollten keine Passwege nach vorne offen sein, wird man versuchen spielerische Lösungen zu finden. Natürlich will Trainer Manfred Schmid in seiner Spielanlage sehr flexibel bleiben, weil nicht jeder Gegner mit denselben Mitteln bespielt und geschlagen werden kann.

Prognose

Es wird definitiv keine leichte Aufgabe für den WAC. Bisher waren viermal 30 Punkte und einmal 29 Punkte nötig, um es in die Meistergruppe zu schaffen. Der WAC hält aktuell bei 23 Punkten und liegt damit nur einen Punkt hinter Rapid auf Rang 7. Das Restprogramm der Kärntner ist kein einfaches. Rapid (H), WSG Tirol (H), LASK (A), Sturm (A) und Altach (H) lauten die Gegner bis zum Ende des Grunddurchgangs. Positiv ist, dass der WAC mit zwei Heimspielen in den Frühjahrsauftakt startet. Das erste Spiel gegen den direkten Tabellennachbarn Rapid ist somit schon von großer Bedeutung. Die Kärntner holen 7 Punkte aus den verbleibenden 5 Spielen, jedoch werden erstmalig 30 Punkte nicht für die Meistergruppe reichen.

Tipp Endplatzierung

Der WAC wird 1. in der Qualifikationsgruppe und kämpft sich dieses Jahr über den Umweg in den Europacup.

Foto: GEPA