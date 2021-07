Die Sky-Saisonvorschau: Admira

via

via Sky Sport Austria

Ab Freitag rollt der Ball wieder in der ADMIRAL Bundesliga! Vor dem Saisonauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den FC Flyeralarm Admira, zusammengestellt von Sky-Reporter Werner Peutsch.

Budget

Rund 7 Millionen Euro

Saisonziel

Klassenerhalt

Vereinsstruktur

Präsident: Philip Thonhauser

Geschäftsführer: Thomas Drabek

Sportdirektor: Marcel Ketelear

Trainer: Andreas Herzog

Betreuerteam:

Micheal Baur (Co-Trainer)

Tommy Wright (Assistenztrainer / Videoanalyst)

Riccardo Proietti (IT, Athletiktrainer)

Martin Dedek (Tormanntrainer)

Transfers

Abgänge:

Tomislav Tomic (NK Olimpija), Christian Gartner (Alemannia Aachen), Christoph Haas (SV Ried), Andrew Wooten (Vfl Osnabrück), Maximilian Breuning (Würzburger Kickers), David Atanga (Holstein Kiel / Leih-Ende), Maximilian Sax (Austria Wien / Leih-Ende), Aleksander Cirkovic (Gimnastic de Tarragona / Spanien), Lucas Rath, Milos Spasic, Erwin Hoffer, Marcus Maier, Pascal Petlach (alle vereinslos)

Zugänge:

Marlon Mustapha (1. FSV Mainz 05), Ilay Elmkies (TSG Hoffenheim), Yannik Brugger (E. Frankfurt ), Stephan Zwierschitz (Austria Wien), Patrick (SV Horn), Belmin Jenciragic (FAC)

Kadergröße: 28 Spieler

Durchschnittsalter Kader: 22,9 Jahre

„Rising Stars“: Marlon Mustapha, Filip Ristanic, Onurhan Babuscu

Mögliche Aufstellung

Spielanlage

3-4-3 Grundordnung, diese ist allerdings nicht in Stein gemeißelt.

Prognose

Mit Rekordnationalspieler Andreas Herzog und Neo-Sportdirektor Marcel Ketelear will sich der Verein nicht nur nach außen einen neuen Anstrich verpassen, sondern auch das Lippenbekenntnis vergangener Jahre, dem eigenen Nachwuchs eine Chance zu geben, in die Tat umsetzen. Das Projekt wirkt auf den ersten Blick äußerst ambitioniert, hat aber langfristig durchaus Potenzial. Aufgrund der sportlichen Neuausrichtung wird es aber ein langer und vor allem holpriger Weg, bis sich der Erfolg einstellt. Das Thema Klassenerhalt ist auch in dieser Saison unumgänglich. Tipp Endplatzierung: Platz 10