Die Sky-Saisonvorschau: Austria Klagenfurt

Saisonstartinfos SK Austria Klagenfurt: Ab Freitag rollt der Ball wieder in der ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele live auf Sky – streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass)! Vor dem Saisonauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über Austria Klagenfurt, zusammengestellt von Sky-Vereinsredakteur Christian Zissler.

Transfers

Zugänge

Simon Spari (FAC Wien)

Niklas Szerencsi (Kapfenberger SV)

Jonas Kühn (FC Viktoria Berlin 1899)

Tobias Koch (Blau-Weiß Linz)

Min-Young Lee (Yonsei University FC)

Philipp Wydra (SK Rapid Wien – Leihe)

Ben Bobzien (Mainz 05 – Leihe)

David Toshevski (FK Rostov)

Laurenz Dehl (1. FC Union Berlin)

Abgänge

Phillip Menzel (1.FC Saarbrücken)

Till Schumacher (1.FC Saarbrücken)

Nicolas Wimmer (WAC)

Andy Irving (West Ham United)

Sinan Karweina (FC Luzern)

Rico Benatelli (SV Waldhof Mannheim)

Max Besuschkow (Hannover)

Aaron Sky Schwarz (TSV Hartberg)

Ali Loune (1.FC Nürnberg)

Nikola Djoric

Jonas Arweiler (SC Verl)

Anton Maglica

Fabio Markelic

Die Vobereitung

Zum dritten Mal in Folge nach dem Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga im Sommer 2021 schloss die Austria Klagenfurt die Saison auf dem starken sechsten Platz ab. In die neue Saison startet man jedoch mit einer schwierigen Ausgangslage, gilt es doch einen enormen Personalumbruch zu verkraften.

13 Abgänge, davon 8 Stammspieler, stehen 9 Neuzugängen gegenüber. Einige Leistungsträger entschieden sich gegen eine Vertragsverlängerung, besonders schmerzhaft ist der Abgang vom (ehemaligen) Publikumsliebling und Stammspieler Nicolas Wimmer, der ausgerechnet zum Wolfsberger AC gewechselt ist und am Samstag in Runde 1 auf die alten Kollegen trifft.

Nach Markus Pink vor dem Beginn der Meistergruppe in der Saison 22/23 (16 Tore in 22 Spielen) verliert man nun mit Sinan Karweina erneut den Toptorschützen des Teams (10 Tore, 7 Assists). Mit Andy Irving (9 Tore) und den restlichen Abgängen verlassen Spieler den Verein, die in der vergangenen Saison für zwei Drittel der Tore verantwortlich waren. Dementsprechend bleibt das Ziel bodenständig und realistisch: Klassenerhalt, so früh wie möglich.

Von den Neuzugängen haben Tobias Koch von Blau-Weiß Linz und Ben Bobzien von Austria Lustenau Bundesligaerfahrung. Generell holte man Spieler im Alter von 18 bis 24 Jahren, wodurch sich die Mannschaft gegenüber dem Vorjahr wo man mit 27 Jahren die durchschnittlich älteste Bundesliga-Startelf gestellt hat, enorm verjüngt hat. Die entscheidende Frage lautet, ob die Neuen die nötige Qualität haben, um zum Teil große Fußstapfen zu füllen und wie lange es dauern wird, bis sie Peter Pacult aus ihnen und der Mannschaft herausholen kann.

Insgesamt wurden 6 Testspiele bestritten. Die Bilanz lautet: 3 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage bei einem Torverhältnis von 27:8. (10:0 bzw. 10:1 Siege gegen Dritt- bzw. Fünftligist). Die interne Torschützenliste lautet: Toshevski (8), Soto (4), Dehl (3), Binder (3), Wydra (3), Cvetko (3), Wernitznig, Robatsch, Bobzien. In der ersten ÖFB Cuprunde konnte man sich souverän gegen den SV Gloggnitz mit 5:0 durchsetzen. In der zweiten Runde Ende August ist man beim ASV Siegendorf zu Gast.

Ankick-Tipps

Große Erwartungen setzt man in den 23-jährigen Nordmazedonier David Toshevski, der in 6 Vorbereitungsspielen 8 Tore erzielte und auch im Cup gegen Gloggnitz traf. Er selbst hat nicht nur die Rückennummer 10, sondern sich auch 10 Saisontore zum Ziel gesetzt.

Mögliche Startelf (3-4-1-2)

Ersatzspieler: Knaller, Gkezos, Straudi, Wernitznig, Wydra, Lee, Jaritz, Soto, Dehl

Prognose

Man sollte der Mannschaft und dem Trainerteam die nötige Zeit geben, um die Neuzugänge in die Mannschaft zu integrieren und Abläufe einzustudieren. In der Offensive muss man auf dieselbe Treffsicherheit wie in der vergangenen Saison hoffen, als man in der Bundesliga bei der Großchancenverwertung sowie Chancenverwertung die Plätze 3 und 4 belegt hat und 8 Tore mehr erzielt hat als laut „Expected Goals Wert“ zu erwarten gewesen wären.

Mit der erneuten Zielsetzung des Klassenerhalts bleibt das Ziel bodenständig und realistisch, was das Team nun schon drei Mal in Folge dazu bewog, über sich hinauszuwachsen und Sechster zu werden.

Bild: GEPA