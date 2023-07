Die Sky-Saisonvorschau: Austria Lustenau

Ab Freitag rollt der Ball wieder in der ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit dem Sky X-Traumpass unkompliziert den besten Livesport streamen)! Vor dem Saisonauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den SC Austria Lustenau, zusammengestellt von Vereinsredakteurin Nera Palinic.

Saisonziel

Wie in der Vorsaison gibt es im Ländle auch in der Jubiläumssaison der Bundesliga 2023/24 nur eine Devise und die lautet: „Voller Fokus auf den Klassenerhalt“. Abgesehen vom Sportlichen möchte man den eingeschlagenen Weg des vergangenen Jahres fortsetzen und jungen Spielern eine Plattform bieten, um sich kontinuierlich weiterentwickeln zu können – und in den kommenden Spielzeiten womöglich Transfererlöse zu erwirtschaften.

Vorbereitung

Eine Vorbereitungszeit, die ergebnistechnisch sehr durchwachsen war, liegt hinter der Mannschaft von Markus Mader. In fünf Testspielen ging man lediglich zweimal als Sieger vom Platz (5:0 vs. Dornbirn SV, 2:1 vs. FC St. Gallen). Zwei von drei Niederlagen fallen sogar unter die Kategorie „am liebsten aus dem Gedächtnis streichen“ (1:7 vs. FC St. Pauli, 1:6 vs. Holstein Kiel).

Blendet man die Ergebnisse, die in der Vorbereitung oftmals nur sekundär sind, aus, zeigt man sich grundsätzlich jedoch zufrieden mit der Sommervorbereitung. Mader: „Wir sind sehr zufrieden mit der Vorbereitung, die Jungs haben sich wieder voll reingehauen.“

Zudem musste Trainer Markus Mader den Großteil der Vorbereitung lediglich mit 15 Kaderspielern absolvieren. Spätestens vergangene Woche wurde durch die Transfers von Baila Diallo und Namory Cisse sowie die Rückholaktion von Yadaly Diaby ein Stein ins Rollen gebracht.

Bekannterweise kann sich ein Transferfenster in Lustenau ziehen und späte Transfers sind Gang und Gebe. Im Moment erscheint der Kader auch mit 20 Spielern noch zu dünn besetzt. Es wird sich laut Sportdirektor Alexander Schneider bis zum Ende der Transferzeitdefinitiv noch etwas tun. In der Defensive, im Mittelfeld sowie in der Offensive besteht noch Bedarf.

Positiv: Trotz der Abgänge von Hugonet und Guenouche konnte der Kern/die Achse mit Leistungsträgern der Vorsaison (Anderson, Fridrikas, Surdanovic, etc.) gehalten werden.

Transfers: Zu- und Abgänge

Zugänge

Leo Mätzler (SCR Altach)

Namory Cisse (Sittard U21)

Yadaly Diaby (Clermont Foot – Leihe)

Baila Diallo (Clermont Foot – Leihe)

Enes Koc (Austria Lustenau II)

Abgänge

Jean Hugonet (1.FC Magdeburg)

Hakim Guenouche (Austria Wien)

Michael Cheukoua (Grazer AK 1902)

Adriel Tadeu Ferreira da Silva (SW Bregenz)

Angelo Basic (Hohenems)

Hannes Küng (Wiener Sportclub)

Nemanja Motika (Roter Stern)

Jan Stefanon (Grazer AK 1902)

Cem Türkmen (Clermont Foot)

Henri Koudossou (FC Augsburg)

Emrehan Gedikli (Trabzonspor)

Yuliwes Bellache (Clermont Foot)

Durchschnittsalter Kader + Kadergröße

23,4 Jahre / 20 Spieler

Rising Star

Namory Cisse gilt als Investition in die Zukunft!

Mögliche Aufstellung

Ankick Tipps

Yadaly Diaby kommt zurück zur Austria Lustenau und geht somit in die zweite Saison mit den Vorarlbergern. Wie vergangene Beispiele bereits gezeigt haben (Muhammed Cham, Brandon Baiye, Bryan Teixeira, etc.), führten Leihen des Kooperationsklubs Clermont Foot 63 speziell im zweiten Jahr zu einer Leistungsexplosion. Bewahrheitet sich diese Annahme auch bei Yadaly Diaby, der seine Fähigkeiten speziell im Frühjahr teilweise eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, werden die Lustenauer Anhänger viel Freude mit dem Nationalspieler Guineas haben.

Einen weiteren soliden Tipp für Ankick stellt Lukas Fridrikas dar. Der Lustenauer Toptorjäger der Vorsaison konnte auch in der Vorbereitung an seine Scorerpunkte anknüpfen und dürfte auch in der kommenden Spielzeit Punkte garantieren.

Spielanlage

Die Devise lautet: Weiterhin schnelle Umschaltmoment nutzen, um die Räume im Mittelfeld zu überbrücken. Damit soll auch die Dynamik und Technik der Offensivspieler rund um Diaby, Anderson und Fridrikas genutzt werden. Die Stärken der Lustenauer Offensive liegen auch in Eins-Gegen-Eins-Situationen. Immer wieder sucht man die Außenspieler, welche über Tempodribblings oder Schnittstellenpässe hinter die Abwehr kommen sollen.

Prognose Vereinsredakteur

Eine sensationelle Saison liegt hinter den Vorarlbergern. Ein kleines Märchen wurde geschrieben, indem man am Ende noch die Chance hatte, um einen Europa-Startplatz mitzuspielen. Alle Erwartungen wurden klar übertroffen und man konnte eine große Portion Selbstbewusstsein mitnehmen. Doch darauf wird sich nicht ausgeruht.

Auch dieses Jahr will der Aufsteiger der Vorsaison nicht nur anwesend sein, sondern wieder mitspielen. Dass sie das können, haben sie bereits vergangenes Jahr auch gegen größere Mannschaften wie den LASK, Rapid oder die Austria aus Wien gezeigt. Da der größte Teil der Mannschaft beisammen geblieben ist, sollte man die Lustenauer auch dieses Jahr auf dem Schirm haben.

Tipp Endplatzierung: Platz 8