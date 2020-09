Die Sky-Saisonvorschau: FK Austria Wien

via

via Sky Sport Austria

Nach kurzer Sommerpause startet am Freitag die tipico Bundesliga bereits wieder in ihre neue Saison. Vor dem Ligaauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Saisonvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zum FK Austria Wien, zusammengestellt von Sky-Reporter Johannes Brandl.

Transfers:

Zugänge:

Spieler:

Georg Teigl (FC Ausgburg)

Markus Suttner (Fortuna Düsseldorf)

Erik Palmer-Brown (Leihe Manchester City B)

Ammar Helac (BW Linz)

Hochgezogen:

Aleksandar Jukic (Young Violets)

Stefan Radulovic (Young Violets)

Matthias Braunöder (Young Violets)

Anouar El Moukhantir (Young Violets)

Csaba Mester (Young Violets)

Trainerteam:

Gerhard Fellner (Co-Trainer)

Jochen Fallmann (Co-Trainer)

Gerald Linshalm (Athletiktrainer)

Abgänge:

Spieler:

Alexandar Borkovic (TSG Hoffenheim)

James Jeggo (Aris Thessaloniki)

Andreas Poulsen (Rückkehr zu Gladbach nach Leihe)

Michael Blauensteiner (SKN St.Pölten)

Caner Cavlan (FC Emmen)

Ivan Lucic (?)

Dominik Prokop (?)

Florian Klein (?)

Sterling Yateke (Leihe Rijeka)

Trainerteam:

Christian Ilzer (Trainer)

Uwe Hölzl (Co-Trainer)

Dominik Deutschl (Co-Trainer)

Sargon Duran (Co-Trainer)

Marco Angeler (Athletiktrainer)

Budget: Budget für die kommende Saison wird von 30 auf 25 Mio. Euro zurückgeschraubt.

Saisonziel:

Entwicklung und vorerst Erreichen der Meistergruppe

„Rising Stars“:

Ein Auge ist sicher wieder auf die zu werfen, die auch schon in der vergangenen Spielzeit aufstrebend waren. Sarkaria, Wimmer, Pichler, Fitz sind die Akteure, die in der vergangene Saison für positive Momente gesorgt haben. Diese Saison müssen diese Spieler ihre Leistungen bestätigen, denn hinten kommen wieder ein paar interessante Spieler wie Jukic, Radulovic, Mester, Hahn und Co nach.

Trainer:

Peter Stöger (Vertrag bis 2021)

Funktionäre:

Präsident: Frank Hensel

Vorstand Wirtschaft/Vorstandsvorsitzender: Markus Kraetschmer

Vorstand Sport (Amt ruhend gelegt)/GM Sport: Peter Stöger

Leiter der Profi Lizenzabteilung: Ralf Muhr

Mögliche Aufstellung:

System-Varianten: 4-4-2 ist das System von dem alles ausgeht, situativ kann auch auf ein 4-2-3-1 oder ein 4-1-4-1 gewechselt werden.

Verletzte: Fitz (Rekonvaleszent nach Syndesmosebandriss)

Aufstellung + Ergebnis 1. Runde im Cup:

Ergebnis: 5:0 vs. Retz.

Spielanlage:

In der Vorbereitung wurde zumeist ein 4-4-2 gespielt. Peter Stöger will den Ball in den eigenen Reihen schnell zirkulieren lassen, die nächste Passstation soll immer gesucht werden. Die Passqualität muss stimmen, denn Stöger sieht die Qualitäten der Mannschaft im Spiel mit dem Ball. Ein geordnetes Fußballspiel ist das Ziel wo aber auch bei Ballverlusten aggressiv nachgesetzt werden soll.

Prognose Vereinsredakteur:

Es wird ein Kampf. Die Austria geht in die nächste schwierige Saison. Eine Mannschaft bestehend aus vielen jungen Spielern die auch schon Verantwortung übernehmen müssen. Gestützt wird das Konstrukt von den Routiniers Grünwald, Madl und auch Monschein. Eine weitere wichtige Stütze wird und muss auch Rückkehrer Markus Suttner sein. Ein Auf und Ab ist wohl bei den Violetten zu erwarten, außer Peter Stöger kann wirklich zaubern. Die gesamte Saison wird sehr herausfordernd für die Violetten.