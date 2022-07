Die Sky-Saisonvorschau: FK Austria Wien

via

via Sky Sport Austria

Ab Freitag rollt der Ball wieder in der ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit dem SkyX-Traumpass kannst du bereits ab 15 Euro pro Monat live dabei sein)! Vor dem Saisonauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über die FK Austria Wien, zusammengestellt von Sky-Reporter Johannes Brandl.

Saisonziel

keine Schei*saison

Vorbereitung

Eine Transfer- und Vorbereitungszeit, die sehr spannend war aus Sicht der Violetten. Für die Austria gab es in der Vorbereitung fünf Testspiele. Das erste Duell gegen den SKN St. Pölten wurde nach 2:2 Pausenstand mit 2:4 verloren. Neuzugang Tabakovic feierte einen starken Einstand mit seinem ersten Tor nach nur zwei Minuten. Georg Teigl gab sein Comeback nach seiner Kopfverletzung.

In den folgenden vier Testspielen ging die Austria nicht mehr als Verlierer vom Platz. Beim Kurztrip nach Portugal inklusive Testspiel gegen den AS Monaco gab es ein respektables 2:2 für die Mannschaft von Manfred Schmid.

Fast im Tagesrhytmus wurden neue Spieler bei der Austria präsentiert. Auf dem Spielersektor hat sich einiges getan.

Transfers: Zu- und Abgänge

Zugänge:

Haris Tabakovic (Austria Lustenau)

James Holland (LASK)

Andreas Gruber (LASK)

Marko Raguz (LASK)

Christian Früchtl (Bayern München)

Nikolas Polster (VFB Stuttgart 2)

Matan Baltaxa (Maccabi Tel Aviv)

Reinhold Ranftl (Schalke 04 – Leihe)

Billy Koumetio (Liverpool U23 – Leihe)

Abgänge:

Patrick Pentz (Stade Reims – FRA 1)

Vesel Demaku (Sturm Graz)

Christian Schoissengeyr (NK Domzale – SVK 1)

Filip Antovski (NK Istra – Leihe)

Alexander Grünwald (Karriereende)

Markus Suttner (Karriereende)

Bright Edomwonyi (vereinslos)

Max Sax (vereinslos)

Sterling Yateke (vereinslos)

Durchschnittsalter Kader + Kadergröße

23.9 Jahre / 29 Spieler

Rising Star

Sollte Muharem Huskovic eine verletzungsfreie Saison spielen können, dann könnte er in dieser Spielzeit richtig durchstarten. In der abgelaufenen Saison hat er schon gezeigt was er kann, das Potential ist aber noch lange nicht ausgeschöpft.

Huskovic ist für einen Stürmer vergleichsweise noch günstig zu haben. Zudem wird er vor allem am Beginn gesetzt sein, weil auch Tabakovic, Djuricin und Raguz noch nicht zu 100% matchfit sind. Wer eine konstante Punktemaschine haben will, der sollte sich die Dienste von Manfred Fischer sichern.

Mögliche Startelf

Spielanlage

Eine Mischung aus Ballbesitzfußball und aktiven Pressing soll die Austria 2022/2023 auszeichnen. Der Weg der in der vergangenen Saison eingeschlagen wurde soll fortgesetzt werden. Die Fans dürfen sich auf einen aktiven/attraktiven Fußball freuen, der sowohl mit Dreierkette oder auch mit Viererkette in der Abwehr flexibel ist.

Prognose VR

Die Austria startet mit einem Rucksack von -3 Punkten in die Liga, der Klotz kann schwer wiegen, denn der Kampf um die TOP 6 wird wohl wieder eine enge Geschichte werden. Spannend wird auch zu sehen sein, wie die „Dreifachbelohnung“ (A.Tatar 2020) vertragen wird. Der Kader ist tief besetzt. Vielleicht blühen die Veilchen wieder, vielleicht geht der gesetzte Samen nicht auf. Eine Prognose vor dieser herausfordernden Saison mit Liga, Cup & internationalem Bewerb in einer zeitkritischen Saison zu treffen ist schwierig. Die TOP4 können für die Violetten drinnen sein.

Tipp VR Endplatzierung

TOP 4.