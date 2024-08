Die Sky-Saisonvorschau: FK Austria Wien

Saisonstartinfos FK Austria Wien: Ab Freitag rollt der Ball wieder in der ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele live auf Sky – streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass)! Vor dem Saisonauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über die Wiener Austria, zusammengestellt von Sky-Reporter und Vereinsredakteur Johannes Brandl.

Transfers

Zugänge:

Aleksandar Dragovic (vereinslos)

Maurice Malone (Leihe + Kaufoption FC Basel)

Nik Prelec (Leihe + Kaufoption Cagliari)

Matteo Perez Vinlöf (Leihe FC Bayern München)

Cristiano (Leihe EC Sao Bento)

Abubakr Barry (Superstars Academy Gambia)

Kante Abdoulaye (Elfenbeinküste)

Abgänge:

Matthias Braunöder (Como)

Christian Früchtl (Lecce)

Can Keles (Karagümrük – anschließend an Besiktas verklauft)

Manuel Polster (Lausanne)

Alexander Schmidt (Blau-Weiß Linz)

Romeo Vucic (GAK – Leihe)

Silva Kani (Israel)

James Holland (vereinslos)

Michael Wimmer (Trainer)

Ahmet Koc (Co-Trainer)

Vorbereitung

Die erste Vorbereitung unter Neo-Trainer Stephan Helm liegt hinter der Wiener Austria. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen sah diese eher durchwachsen aus. Aber egal wie die Vorbereitung gelaufen ist, es zählen die ersten Pflichtspiele. Der Auftakt im Cup ist nach Wunsch verlaufen (6:0 vs. Pinzgau/Saalfelden), der Auftritt in der Conference League Qualifikation überhaupt nicht. Die Austria nimmt bereits die erste Ausfahrt und scheitert am aktuell Viertplatzierten der finnischen Ganzjahresliga Ilves Tampere.

Die Auftritte in Finnland und auch zu Hause waren nicht wie gewünscht. Fünf Tore zu schießen ist ok, aber fünf Gegentore von Ilves zu kassieren ist nicht gut, um dann auch noch im Elfmeterschießen zu scheitern.Eine komplette Saison um den Europacupplatz zu kämpfen in der „Verlängerung der Meisterschaft“ im Playoff gegen den WAC und Hartberg durchgesetzt um dann am ersten Gegner völlig verdient zu scheitern ist als Rückschlag zu werten. Schon vor dem ersten Spiel in der Bundesliga ist die Stimmung am Verteilerkreis angespannt, da hilft auch die Rückkehr von Aleksandar Dragovic in der aktuellen Situation nicht viel.

Durchschnittsalter

24.6 Jahre (Der Schnitt der vergangenen Saison wurde gehalten)

„Rising Stars“

Abubakr Barry könnte die Überraschung bei der Wiener Austria werden. Der Mann aus Gambia hat in den ersten Einsätzen einen positiven Eindruck hinterlassen. Gegen Ilves Tampere gab es im Heimspiel in der Verlängerung erstmals „Barry Barry“ Sprechchöre. Barry überzeugte durch gute Aktionen mit dem Ball, wenig Fehler und er strahlt auch Torgefahr aus. Somit ist Barry sicher auch ein Tipp für alle Spieler von Ankick.

Außerdem sind wohl die Offensivkräfte ein Thema für alle „Ankicker“. Prelec und Malone als Neuzugänge sind Spieler die für Scorerpunkte durchaus gut sind.

Mögliche Startelf zum Saisonstart

Beim Auftakt gegen Blau-Weiß Linz werden Handl , Guenouche (beide verletzt) und Dragovic (Neuzugang) noch nicht dabei sein.

Prognose

Das Scheitern an Ilves Tampere ist ein gehöriger Rückschlag, schon vergangene Saison hatte die Austria nach dem dramatischen Ausscheiden gegen Legia Warschau Probleme in der Liga. Ist die Mannschaft in dieser Saison stabiler? Es wirkt aktuell noch nicht so.

Tipp Endplatzierung

Wenn Handl und Dragovic fit sind, ist die aktuelle Baustelle in der Defensive wohl behoben. Offensiv hat man aufgerüstet, die Tore müssen trotzdem erst erzielt werden. Die Prognose wohl zwischen Platz 5 und 8. Bei gutem Rückenwind geht’s nach oben, wenn nicht dann wieder ab in die Qualigruppe.

