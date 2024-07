Die Sky-Saisonvorschau: Grazer AK

Saisonstartinfos Grazer AK: Ab Freitag rollt der Ball wieder in der ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele live auf Sky – streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass)! Vor dem Saisonauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den GAK, zusammengestellt von Sky-Reporter und Vereinsredakteur Filip Vukoja.



Budget

Letztes Jahr noch ein Budget um 4,5 Mio. € in der zweiten Liga. In der Bundesliga beläuft sich das Budget laut Obmann Rene Ziesler rundum auf 10 Mio. €.

Transfers

Zugänge



Dominik Frieser (TSV Egger Glas Hartberg)

Jacob Italiano (Borussia Mönchengladbach II)

Moritz Eder (FC Pinzgau-Saalfelden)

Tio Cipot (Spezia Calcio)

Juri Kirchmayr (VfL Wolfsburg U19)

Petar Filipovic (AEL Limassol)

Martin Kreuzriegler (Valerenga Oslo)

Romeo Vucic (FK Austria Wien)

Dennis Dressel (Hansa Rostock)

Abgänge

Thomas Mayer (SKU Amstetten)

Levan Eloshvili (SV Kapfenberg)

Paolo Jager (Kremser SC)

Maximilian Somnitz (FSV Zwickau)

Martin Murg (SC Weiz)

Yannick Oberleitner (SKU Amstetten)

Jan Stefanon (SW Bregenz)

Felix Köchl (Vereinslos)

Vorbereitung bem GAK

Laut Trainer Gernot Messner konnten die Grazer 98 Prozent der geplanten Trainingsinhalte umsetzen, was durchaus beachtenswert ist, wenn man dies mit der Tatsache paart, dass es keine neuen Verletzten im Laufe der Vorbereitung gab. Ein wichtiger Punkt seit Trainingsbeginn war es, die Dreierkette einzustudieren. Schaut man sich die Testspiele gegen Kapfenberg und Sibenik an, so kann man sagen, dass dies gut einstudiert wurde.

Die zwei erhaltenen Gegentore gegen ATUS Velden im ÖFB-Cup (Kärntner Liga) trügen ein wenig, aber es ist zu erwarten, dass der Grazer AK gegen die Topteams in der Bundesliga mit drei Innenverteidiger hinten spielen wird. Sonst kann man noch erwähnen, dass die neuen Spieler gut integriert wurden und sich gut in die Mannschaft eingelebt haben. Die Roten haben zudem – bis auf das Spiel gegen Besiktas – alle Testspiele gewonnen.

Kadergröße und Durchschnittsalter



Kadergröße: 29 Spieler

Durchschnittsalter: 25,6 Jahre

„Rising Stars“ beim GAK



Ein Spieler, den man bei dem Aufsteiger im Auge behalten sollte, ist Tio Cipot. Der slowenische Offensivmittelfeldspieler hat im Cup gezeigt, dass er ein super Techniker ist und mehrere Gegner auf einmal stehen lassen kann. Allerdings bezeichnete ihn Gernot Messner als „Luftikus“, der besonders die physischen Tugenden im Männerfußball noch nicht so umsetzt, wie sich das sein Trainer wünscht. Sollte er sich in diesem Bereich verbessern, so könnte der Slowene zu einem wichtigen Spieler für die Rotjacken werden.

„Ankick“-Tipps

Für Ankick würde ich Marco Gantschnig, Benjamin Rosenberger und Michael Lang vorschlagen. Alle drei waren in der letzten Saison – wenn sie fit waren – gesetzt und haben somit gute Voraussetzungen den „Ankick“-Spielern viele Punkte im Laufe der Saison zu bescheren.

Mögliche GAK-Startelf

Spielanlage



Während in der letzten Saison beim GAK eher das Pressing der dominierende Grundsatz in der Arbeit gegen den Ball war, soll sich das Team in diesem Jahr auch ein wenig fallen lassen, um besonders gegen spielstarke Teams nicht ins offene Messer zu laufen, wenn die ersten Pressinglinien überspielt werden.

Nichtsdestotrotz kann es sein, dass die Grazer in Spielen gegen Teams, die um den Abstieg spielen, erneut auf ihr Pressing zurückgreifen könnten. In der Arbeit mit Ball will Gernot Messner seine Jungs schnell in die Spitze spielen sehen, damit man so zum Torerfolg kommt. Da in der Vorbereitung oft aus einem 3-4-2-1-System agiert wurde, wird man im Zentrum viele Spieler sehen. Daher wird es ein probates Mittel sein, nach Ballgewinn durch die Mitte zu spielen.

Prognose Vereinsredakteur

Hier fällt es mir schwer eine genaue Prognose zu machen, da es beim GAK viele unbekannte Variablen gibt. Der Großteil der Mannschaft hat noch nie Bundesliga gespielt. Ebenso der Trainer, der noch nie Übungsleiter in der Beletage des österreichischen Fußballs war. Nichtsdestotrotz hat die Mannschaft mit Gernot Messner in den letzten zwei Zweitligasaisons im Schnitt 2,3 Punkte geholt und lediglich sieben aus 60 Spielen verloren.

Weiters kommt es darauf an, wie schnell sie in der Liga „ankommen“, sich anpassen und ob ihnen mehrere Siege in der ersten Runden gelingen oder sie mehrere Spiele zu Beginn verlieren. Da allerdings die Leistungsträger gehalten wurden, die Mannschaft eine gute Einheit ist und gute Spieler dazu geholt wurden, gebe ich ihnen auf jeden Fall gute Chancen auf den Klassenerhalt. Sollte der GAK sein Potenzial ausschöpfen, könnte man auf die ersten beiden Plätze in der Qualifikationsgruppe schielen und diese eventuell auch angreifen.

Tipp Endplatzierung vom GAK



Platz 7-10

