Die Sky-Saisonvorschau: LASK

Saisonstartinfos LASK: Ab Freitag rollt der Ball wieder in der ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele live auf Sky – streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass)! Vor dem Saisonauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den LASK, zusammengestellt von Sky-Reporter und Vereinsredakteur Roland Streinz.

Transfers

Insgesamt waren die Linzer auf dem Transfermarkt sehr aktiv, haben bislang sechs Spieler geholt und damit eindeutig Interesse angemeldet, den Abstand zu den Ligakonkurrenten Sturm Graz und Red Bull Salzburg zu verkleinern. Die Transferzeit ist freilich noch nicht vorbei, es ist durchaus möglich, dass die Abwehr noch verstärkt wird. Im Sturm könnte Marin Ljubicic den Klub bei einem entsprechenden Angebot verlassen. Mit Maximilian Entrup wurde ein echter Goalgetter für diese Position ja bereits engagiert.

Zugänge

Alexis Tibidi (Troyes)

Jerome Boateng (Salernitana)

Melayro Bogarde (Hoffenheim)

Hrvoje Smolcic (Eintracht Frankfurt)

Maximilian Entrup (Hartberg)

Tomas Tavares (Spartak Moskau)

Abgänge

Sanoussy Ba (Eintracht Braunschweig)

Tobias Anselm (WSG Tirol)

Elias Havel (Hartberg/Leihe)

Lukas Jungwirth (Admira/Kooperationsspieler)

Peter Michorl

Felix Luckeneder (Wehen Wiesbaden)

Nikolas Polster (WAC)

Philipp Wiesinger (Young Violets)

Vorbereitung beim LASK

Tops

Thomas Darazs hatte nun seine erste Vorbereitung als LASK-Cheftrainer und damit auch Zeit, seine Spielidee der Mannschaft näher zu bringen. Das hat bis dato gut funktioniert, in der Vorbereitung ging kein Spiel verloren. Außerdem wurde im ÖFB-Cup in der ersten Runde gegen Union Gurten eine reife Leistung mit einen 3:0-Sieg belohnt.

Flops

Dennoch haben immer wieder auch Schlagzeilen rund um die Neuverpflichtung Jerome Boateng die Berichterstattung rund um den LASK dominiert. Ein Thema, das sich auch in den kommenden Wochen durchziehen wird, denn: Die Staatsanwaltschaft hat gegen die bedingte (Geld-)Strafe gegen Boateng wegen vorsätzlicher Körperverletzung an seiner Ex-Freundin Berufung angemeldet.

Kadergröße

Laut transfermarkt.at haben die LASK-Profis 29 Spieler unter Vertrag. Durchschnittsalter: 25,9 Jahre. Thomas Darazs steht aber mit nicht mehr als 22 Spielern auf dem Trainingsplatz. Es gibt im Moment noch einige verletzte und angeschlagene Spieler. Maxim Taloverov ist überdies mit dem ukrainischen Team bei den Olympischen Spielen im Einsatz.

„Rising Stars“

Hrvoje Smolcic könnte einer werden, er hatte keine Schwierigkeiten ins Team zu finden und in der Vorbereitung und im Cup unaufgeregt und souverän seine Rolle als Innenverteidiger ausgefüllt. Melayro Bogarde hat in der Vorbereitung auf der rechten Abwehrseite auch schon seine Stärken und vor allem Geschwindigkeit unter Beweis gestellt.

„Ankick“

Tobias Lawal ist einmal mehr für mich der Spieler, der auf der Tormannposition Punkte bringen wird. Schon in der Vorsaison war er, trotz seiner jungen Jahre eine Bank. Bei ihm weiß man, was man bekommt. Strahlt Sicherheit aus, ist verlässlich und erhält kaum „Steirertore“.

LASK-Startelf

(Startelf im Cup vs. Union Gurten):

Spielanlage

Der LASK kann mit einer 3er oder 4er Kette in der Defensive agieren, die Ballbesitzphasen werden unter Darazs mit Sicherheit längere werden als noch in der Vorsaison. Ein geordneter Spielaufbau ist ihm wichtig, schnelles Vertikalspiel ist dann gefragt, wenn der Passweg tatsächlich offen ist und kein großes Risiko dafür genommen werden muss. Spieler werden verstärkt in die Verantwortung genommen, dafür situativ eigene Entscheidungen zu treffen.

Prognose LASK-Vereinsredakteur

Der LASK möchte sich in der Spitzengruppe der Bundesliga weiter etablieren. Ich gehe davon aus, dass dies auch gelingen wird. Der Kader hat schon jetzt eine hohe Qualität und zahlreiche, im Moment noch angeschlagene Spieler, werden im Laufe des Herbsts fit und die Mannschaft verstärken.

Tipp LASK-Vereinsredakteur Endplatzierung

Platz 3

Bild: GEPA