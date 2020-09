Die Sky-Saisonvorschau: SV Ried

Nach kurzer Sommerpause startet am Freitag die tipico Bundesliga (alle Spiele gibt es nur live auf Sky – mit dem SkyX-Traumpass kannst du bereits ab 10 Euro pro Monat live dabei sein) bereits wieder in ihre neue Saison. Vor dem Ligaauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Saisonvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zur SV Ried, zusammengestellt von Sky-Reporter Otto Rosenauer.

Transfers:

Zugänge:

Sahin-Radlinger (zuletzt FC Barnsley)

Michael Lercher (SV Mattersburg)

Manuel Haas (Inter Zapresic)

Murat Satin (FC Wacker Innsbruck)

Marcel Canadi (SKU Amstetten)

Daniel Offenbacher (FK Suduva)

Seth Paintsil (FC Flyeralarm Admira)

Luca Meisl (FC Red Bull Salzburg)

Markus Lackner (Sturm Graz)

Funktionäre: Rainer Wöllinger wird ab 1. November neuer Geschäftsführer

Abgänge:

Nemanja Zikic (Wals-Grünau)

Reuben Acquah (NK Lokomotiva)

Ivan Kovacec (NK Zagorec)

Mario Vojkovic

Ugochukwu Oduenyi

Patrick Obermüller (zurück zu Rapid II)

Jefte Betancor

Filip Dmitrovic

Johannes Kreidl

Bojan Lugonja (leihweise zum FAC)

Flavio (FAC)

Durchschnittsalter Kader: 24,77 Jahre (26 Spieler)

Budget: insgesamt 6,7 Millionen

Saisonziel:

Ligaerhalt

„Rising Stars“:

Marco Grüll: Der U21-Nationalteamspieler erzielte in der Aufstiegssaison starke 13 Treffer. Bereits vor seinem Wechsel ins Innviertel gab es Interesse aus der Bundesliga. In diesem Sommer blieb es ziemlich ruhig, was einen möglichen Wechsel betrifft. „Natürlich trauen wir Marco auch zu bei einem größeren Verein zu spielen. Er hat bei uns jetzt in der 2. Liga seine erste volle Saison gespielt (Grüll kam bereits im Jänner 2019 vom TSV St. Johann) und es wäre gut für seine Entwicklung, wenn er mit uns in der Bundesliga den nächsten Schritt macht“, so Trainer Gerald Baumgartner über den 22-jährigen Offensivspieler.

Des Weiteren darf man auch auf die Entwicklung von Murat Satin (ihn sieht Trainer Gerald Baumgartner im zentralen Mittelfeld als “Achter“) und Marcel Canadi (offensive Außenbahn) gespannt sein. Mit Luca Meisl konnte man noch einen jungen Innenverteidiger verpflichten.

Trainer

.. und sportlicher Leiter: Gerald Baumgartner ist seit Jänner 2019 in Doppelfunktion bei der SV Guntamatic Ried tätig, sein Vertrag verlängerte sich nach dem Aufstieg in die tipico Bundesliga um ein Jahr bis Sommer 2021.

Mögliche Aufstellung

System-Varianten: Das bevorzugte System von Trainer Gerald Baumgartner ist ein 4-2-3-1. Trotzdem möchte der Aufsteiger flexibel bleiben. „Wir werden gegen richtig starke Gegner auch einmal eine Dreier- bzw. Fünferkette auspacken. Wir müssen uns rasch an das höhere Tempo in der Bundesliga anpassen, dort wird auch deutlich robuster gespielt. Unsere taktische Ausrichtung wird im Vergleich zum Aufstiegsjahr anders sein. Wir werden mehr unter Druck stehen und auf Konter spielen“, so der Trainer.

Verletzte Spieler: Kennedy Boateng (Muskelverletzung), Ante Bajic (Schulter)

Aufstellung und Ergebnis 1. Runde im Cup:

Gleisdorf – Ried 4:6 n. E. (0:1, 1:1)

Tore: Grosse (51.); Suppan (43., Eigentor)

Im Elfmeterschießen: Canillas, Grüll, Offenbacher, Ziegl und Satin verwerten, Sahin-Radlinger pariert den Elfmeter von Suppan

Spielanlage:

Gerald Baumgartner möchte in erster Linie die Abwehr stabilisieren und kompakt verteidigen. Auf den offensiven Außenbahnen verfügt man über junge, dynamische Spieler, die das Konterspiel beleben sollen. Die Rieder werden laut ihrem Cheftrainer in der tipico Bundesliga vermehrt auf Konter bzw. schnelles Umschaltspiel setzen.

Einschätzung/Prognose VR:

Trainer Gerald Baumgartner setzt bei der Kaderzusammenstellung auf erfahrene und talentierte Spieler, die Mischung sollte passen. Für die SV Ried geht es von Beginn an um den Ligaerhalt.