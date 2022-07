Die Sky-Saisonvorschau: TSV Hartberg

via

via Sky Sport Austria

Ab Freitag rollt der Ball wieder in der ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit dem SkyX-Traumpass kannst du bereits ab 15 Euro pro Monat live dabei sein)! Vor dem Saisonauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den TSV Hartberg, zusammengestellt von Sky-Reporter und Vereinsredakteur Michael Ganhör.



Budget

Knapp über 4 Millionen Euro

Saisonziel

Klassenerhalt

Was hat sich getan?

Kurz beantwortet: Nicht viel. Ungewöhnlich für den TSV. In den vergangenen Jahren war man im Sommer immer zu einem Umbruch gezwungen. Mit den Leistungen konnten sich heuer aber keine Spieler in die Auslage spielen. Somit bleibt die Mannschaft zusammen und Klaus Schmidt hatte als erster TSV-Trainer der BL-Geschichte eine ruhige Vorbereitung. Ein großer Vorteil ist daher die Kontinuität und die Tatsache, dass die Mannschaft eingespielt ist. Warum man allerdings eine Mannschaft die hinter ihren Erwartungen geblieben ist und nur am letzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert hat, zusammenlässt ist schon zu hinterfragen.

Die Verträge der Ersatzspieler Gollner, Rotter, Sturm, Sallinger und Faist wurden verlängert. Auch Jürgen Heil, der seine beste BL-Saison gespielt hat und wechselwillig war, hat langfristig bis 2026 verlängert. Diarra, Niemann (beide Leihende) und Lemoine haben den Verein verlassen. Mit Schmerböck, Erhardt und Schantl wird nicht mehr geplant.

Vorbereitung

Klaus Schmidt ist als Feuerwehrmann gekommen und hat die Mission Klassenerhalt geschafft. Seine Bilanz in den 10 Spielen der Qualifikationsgruppe: 2 Siege, 5 Unentschieden, 3 Niederlagen. Insgeheim haben sich aber doch alle mehr erwartet – auch Klaus selbst. Nun kann er beweisen, dass er mehr als nur ein Feuerwehrmann ist und eine Mannschaft entwickeln kann.

Alle Spieler konnten die Vorbereitung voll mitmachen. Nur Avdijaj und Sturm hatten kleinere Wehwehchen. Rund um Avdijaj gab es einige Wechselgerüchte. Vereine aus Frankreich und Italien sollen an ihm interessiert sein. Gemeldet hat sich aber keiner. Da hat das Management wohl einiges dazu beigetragen damit solche „Gerüchte“ aufkommen.

Grundsätzlich ist der Trainer mit der Vorbereitung zufrieden, auch wenn in den Testspielen noch die Konstanz gefehlt hat. Im Cup hat sich der TSV in Leoben nicht mit Ruhm bekleckert – es ist Steigerungspotential vorhanden.

Testspiele

Hartberg – Lafnitz 2:2

Hartberg – Heiligenkreuz 5:0

Hartberg – Cluj (ROU 1) 1:0

Hartberg – SKN 0:4

Hartberg – Zalaegerzeg TE FC (HUN, 1. Liga) 1:2 (1:2)

Cup: Leoben – Hartberg 1:2

Transfers

Zugänge

Albert Ejupi (Helsingborg IF)

Lukas Fadinger (zurück aus Lafnitz)

Abgänge

Youba Diarra (Leih-Ende/Red Bull Salzburg)

Noel Niemann (Leih-Ende/Arminia Bielefeld)

Gabriel Lemoine (La Louviere)

Marc Andre Schmerböck, Philipp Erhardt und Marcel Schantl sind noch beim TSV, werden aber nicht mehr zum Einsatz kommen – Abnehmer werden gesucht.

Startelf: 4-4-2 Raute

Anhand der Aufstellung ist es augenscheinlich, dass es im Sommer keine großen Änderungen gegeben hat. Dario Tadic steht wohl ein schwieriges Jahr bevor. Der Trainer setzt aktuell auf Avdijaj und Paintsil, noch dazu wird ein weiterer Stürmer gesucht. Neues Jahr – neues Glück. Die Suche gestaltet sich bisher schwierig. Gute Stürmer mit Torgarantie sind halt eben teuer und nicht nur der TSV möchte solche Spieler. Es wird also zugewartet. Spieler wie Surdanovic oder Edomwonyi wurden abgelehnt.

Spielanlage

In den ersten Spielen der Qualifikationsgruppe wurde unter Schmidt gemauert. Die 5er Kette hielt meistens die Null, allerdings ging nach vorne Nullkommanull. Daher wurde dann auf 4-4-2 Raute umgestellt. Diese Systemänderung führte wieder zu mehr Torchancen und letztlich auch zu Toren. Die Raute hat also die Hartberger in der Liga gehalten. Daher bleibt der Trainer auch bei diesem System. Der 6er kann sich natürlich immer zurückfallen lassen und wenn man kompakt stehen muss wird es meistens dann ein flaches 4-4-2 sein.

Prognose VR

Die Hartberger gehen in ihre 5. Bundesligasaison – wer hätte das gedacht. Der TSV ist gekommen um zu bleiben. Ein Team, das hinter den eigenen Erwartungen geblieben ist, zusammenzulassen ist definitiv ein Risiko. Man wird sehen, ob die vergangene Saison Spuren hinterlassen hat. Der Verein ist in den vergangenen Jahren jedenfalls mit mehr Zuversicht und Euphorie in die Saison gestartet. Der Saisonstart wird enorm wichtig werden. Mit Altach (H), Tirol (A), RBS (H), Lustenau (A) hat man eine gute Auslosung erwischt.

(Michael Ganhör)