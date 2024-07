Die Sky-Saisonvorschau: TSV Hartberg

Saisonstartinfos TSV Hartberg: Ab Freitag rollt der Ball wieder in der ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele live auf Sky – streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass)! Vor dem Saisonauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den TSV Hartberg, zusammengestellt von Sky-Reporterin und Vereinsredakteurin Kimberly Budinsky.



Budget

6 Millionen Euro

Transfers

Zugänge

Justin Omoregie (Red Bull Salzburg/Leihe)

Elias Havel (LASK/Leihe)

Aaron Sky Schwarz (SK Rapid/Leihe)

Charlie Osborne (AFC Bournemouth U18/Leihe)

Benjamin Markus (NK Domzale)

Nelson Amadin (Schalke 04 II)

Mateo Karamatic (NK Olimpia Ljubljana)

Patrik Mijic (NK Rogaska)

Luka Maic (SK Sturm Graz)

Youba Diarra (FC Cadiz/Leihe)

Marco Hoffmann (USV Halbturn)

Muhammed Canazlar (Akademie Vorarlberg)

Michael Hutter (Hartberg II)

Jonas Karner (Sturm II)

Sandro Schendl (SV Ried)

Elias Scherf (Amstetten/Leih-Ende)

Abgänge

Maximilian Entrup (LASK)

Ousmane Diakite (West Bromwich Albion)

Dominik Frieser (GAK)

Michael Steinwender (IFK Värnamo)

Ibane Bowat (Fulham/Leih-Ende)

Mamadou Sangare (Red Bull Salzburg/Leih-Ende – Transfer zum SK Rapid)

Tobias Knoflach (Vereinslos)

Manfred Gollner (FC Obdach)

Mario Kröpfl (ATUS Velden)

Angelo Brückner (FC Bayern II/Leih-Ende)

Fabian Ehmann (ASK Voitsberg)

Jürgen Lemmerer (Leihe Oberwart)

Sam Schutti (Oberwart)

Thomas Rotter (Hartberg II)

Maximilian Pußwald (Vereinslos)

Vorbereitung bei Hartberg

Tops

Die Transferpolitik bei Hartberg zeigt sich auch in diesem Jahr vielversprechend. Trainer und Sportdirektor Markus Schopp hat, wie bereits in der vergangenen Saison, Spieler verpflichtet, die mit interessanten Profilen aufwarten. „Rohdiamanten“, die sich ideal in Schopps Spielphilosophie einfügen. Schopp und sein Trainerteam verfügen über das nötige Handwerkszeug, um diese Talente zu entwickeln, ihnen den nötigen Feinschliff zu verleihen und sie rasch in das Hartberger Spielsystem zu integrieren. Wie gut die gerade erst einstudierten Abläufe bei einer frisch zusammengewürfelten Mannschaft funktionieren, ist vor allem beim historischen 11:1 Sieg gegen Bischofshofen im Cup aufgefallen.

Flops

Das Projekt „Neues Stadion für Hartberg“ wird erneut vertagt. Der TSV hat zwar eine Zwischenlösung gefunden, um die Lizenzkriterien für die Saison 25/26 zu erfüllen. Jedoch wäre es wünschenswert, dass die infrastrukturelle Entwicklung mit dem sportlichen Erfolg Schritt hält. Hier ist die Unterstützung der öffentlichen Hand gefragt, die die Bedeutung der Weiterentwicklung von Sportstätten in der Steiermark offenbar nicht ernst genug nimmt. Ein Thema das nicht nur in Hartberg, sondern auch im Rest der Steiermark allgegenwärtig ist. Sollte Hartberg in der kommenden Saison die Reise nach Europa antreten, heißt es: Ausweichstadion in Linz. Thumbs down!

Kadergröße und Durchschnittsalter

Kadergröße: 35 Spieler

Durchschnittsalter: 21,9 Jahre

„Rising Stars“ beim TSV Hartberg

Patrik Mijic – Der Entrup-Nachfolger wird in der Hartberger Offensive für Torgefahr sorgen. Der gebürtige Kroate punktet mit Tiefgang, feiner Klinge und einem guten Torriecher.

Justin Omoregie –Ein Mittelfeldspieler mit Stallgeruch der in den Testspielen und im Cup durch seine Schnelligkeit, körperliche Robustheit und Präsenz am Platz aufgefallen ist. Mit seinem Spielstil passt er perfekt zum „Schopp-Ball“.

Nelson Amadin –Der 23-jährige Niederländer ist als Linksfuß auf der rechten Flügelposition ein Spieler, nach dessen Profil der TSV Hartberg schon lange gesucht hat. Er bringt ein neues Element mit ins Spiel der Oststeirer und fällt durch seine Torgefahr und Schnelligkeit auf.

„Ankick“

Geheimtipps für eure Ankick-Teams:

Patrik Mijic

Justin Omoregie

Nelson Amadin

Raphael Sallinger

Donis Avdijaj

Dominik Prokop

Hartberg-Startelf

Spielanlage

Die Spielanlage von Hartberg ist nach vergangener Saison bekannt, „Schopp-Ball“ hat sich in Österreich etabliert. Die Oststeirer stehen für kontinuierlichen Spielaufbau, Hunger, Mut und offensive Flexibilität. Die detailreiche, akribische Arbeit von Markus Schopp ist am Spielfeld nicht zu übersehen, seine Spieler setzen auch in der neuen Saison, trotz hoher Fluktuation was die Personaldecke betrifft, perfekt um, was er sich vorstellt: Eine eingespielte Mannschaft, die sich über Ballbesitz definiert. Hartberg wird wie auch schon in der vergangenen Saison ein unangenehmer Gegner, der immer für Überraschungen gut sein kann.

Prognose Hartberg-Vereinsredakteurin

Hartberg ist nach der vergangenen Saison längst kein Geheimtipp mehr. Man darf Schopp & seinem Team zutrauen, dass sie auch in der kommenden Saison wieder überraschen – die Top 6 und in weiterer Folge Europa ein Ziel, das für Hartberg in Reichweite liegt.

Tipp Hartberg-Vereinsredakteurin Endplatzierung

Platz 4 bis 6

Bild: GEPA