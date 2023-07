Die Sky-Saisonvorschau: Wolfsberger AC

Ab Freitag rollt der Ball wieder in der ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit dem Sky X-Traumpass unkompliziert den besten Livesport streamen)! Vor dem Saisonauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den Wolfsberger AC, zusammengestellt von Vereinsredakteur Martin Grath.

Saisonziel

Erreichen der Meistergruppe und danach neue Ziele setzen.

Vorbereitung

Für den WAC war es eine sehr aktive Vorbereitungszeit. Man konnte einige namhafte Spieler ins Lavanttal lotsen und damit die Mannschaft gut verstärken. Der WAC bestritt in der Vorbereitung fünf Testspiele. Die Gegner waren ATUS Velden (3:0), DSV Leoben (1:2), MSK Zilina (2:2), Debreceni VSC (1:0) und Al-Hilal (1:2).

Besonders Florian Rieder konnte in diesen Testspielen überzeugen und insgesamt drei Tore erzielen. Auch der georgische Neuzugang Sandro Altunashvili hinterließ Eindruck beim Trainerteam. Insgesamt bezeichnet Trainer Manfred Schmid die Vorbereitung als großen Erfolg. Beinahe alle Spieler waren die komplette Zeit topfit und man konnte mit allen Mannschaftsteilen umfangreich trainieren und genügend Erkenntnisse für die kommende Saison gewinnen.

Transfers: Zu- und Abgänge

Zugänge:

Bernhard Zimmermann (Rapid – Leihe)

Lukas Ibertsberger (RB Salzburg – Leihe)

Florian Rieder (A. Klagenfurt)

Thomas Sabitzer (LASK)

Sandro Altunashvili (Dinamo Batumi)

Scott Kennedy (Jahn Regensburg)

Abgänge:

Nikolaos Vergos (Atromitos Athen)

Dario Vizinger (Warta Posen)

Matthäus Taferner (vereinslos)

David Gugganig (vereinslos)

Maurice Malone (Augsburg – Leihende)

Tim Oermann (Bochum – Leihende)

Kader

26 Spieler / 24,6 Jahre

Drei A- Nationalspieler: Tai Baribo (Israel), Sandro Altunashvili (Georgien) & Scott Kennedy (Kanada)

Vier Spieler aus Österreichs U21: Bernhard Zimmermann, Ervin Omic, Nikolas Veratschnig & Lukas Ibertsberger

Mögliche Startelf

Rising Star

Der starke georgische Nationalspieler Sandro Altunashvili könnte in dieser Saison in Österreich voll einschlagen und sich zum Schnäppchen der Saison entwickeln. Trainer Manfred Schmid schwärmt in den höchsten Tönen vom technisch starken und ballsicheren Mittelfeldakteur.

Ankick Tipps

Mit den drei offensiven Neuzugängen des WAC kann man nichts viel falsch machen. Bernhard Zimmermann, Florian Rieder und Thomas Sabitzer werden zu vielen Einsätzen kommen und durch eine starke Offensive des WAC für reichlich Punkte für euer Ankick-Team sorgen. Sandro Altunashvili könnte zu einem konstanten Punktesammler werden.



Spielanlage

Trainer Manfred Schmid will mit seiner Mannschaft Ballbesitzfußball spielen lassen. Natürlich wird man in gewissen Situationen auch den Gegner anpressen, aber vorrangig will man den Ball in den eigenen Reihen halten und „Fußball spielen“.

Um das gut umsetzen zu können, braucht man eine hohe Passqualität. Mit Rieder, Sabitzer und Altunashvili hat man sich diesbezüglich zur Vorsaison verstärkt, aber in den Testspielen hat man gesehen, dass man noch immer zu viele Bälle verschenkt. Es gilt Fehlpässe aufgrund von Unkonzentriertheiten zu minimieren und im besten Fall komplett zu vermeiden.

Prognose

Der WAC startete in den vergangenen beiden Spielzeiten immer schlecht in die Saison. In der Saison 2021/22 gelang der erste Sieg erst in Runde 5 und 2022/23 sogar erst in Runde 6. Dies sollte man in dieser Saison dringend vermeiden, will man ernsthaft um die Top 6 mitspielen. Das Startprogramm spricht auch dafür, weil in den ersten Runden vermeintlich schwächere Gegner am Plan stehen. Aufsteiger BW Linz (H), A. Klagenfurt (A) und A. Lustenau (H) bevor dann die Wiener Austria (A) und Salzburg (H) kommen. Der Kader der Wölfe ist gut besetzt, auch von der Bank kann man noch viel Qualität nachlegen und mit Trainer Manfred Schmid hat man genau den richtigen Mann für diesen Job. Das man nicht international spielt, kann auch noch von Vorteil innerhalb des Ligabetriebs sein.

Eine Prognose ist wie immer schwierig, aber das Erreichen der Meistergruppe sollte, ohne großes Verletzungspech, möglich sein.

Tipp Vereinsredakteur

Platz 5 am Ende der Saison