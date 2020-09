Die Sky-Saisonvorschau: WSG Tirol

via

Nach kurzer Sommerpause startet am Freitag die tipico Bundesliga bereits wieder in ihre neue Saison. Vor dem Ligaauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Saisonvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zur WSG Tirol, zusammengestellt von Sky-Reporter Lisa Insam.

Transfers:

Zugänge:

Benjamin Ozegovic (SCR Altach)

Raffael Behounek (FC Wacker Innsbruck)

Nemanja Celic (LASK Linz)

Nikolai Baden Frederiksen (ausgeliehen von Juventus Turin)

Zan Rogelj (NK Triglav)

Tobias Anselm (ausgeliehen von LASK Linz – zuvor FC Liefering)

Johannes Naschberger (SV Wörgl)

David Schnegg (Leihe LASK Linz)

Abgänge:

Stefan Maierhofer (Admira)

Dino Kovacec (vereinslos)

Felix Adjei (vereinslos)

Sebastian Santin (FC Vaduz)

Michael Svoboda (Venezia)

Lukas Grigc (LASKLinz

Clemens Walch (SPG Silz/Mötz)

Ione Cabrera (vereinslos)

Pascal Grünwald (Karriereende)

Durchschnittsalter Kader (28 Spieler): 24,8 Jahre (im Vgl. zum Frühjahr der Vorsaison: 28,4 Jahre)

Budget: ca. 4,6 Mio Euro

Saisonziel:

Klassenerhalt

„Rising Stars“:

Nemanja Celic, Tobias Anselm

Trainer:

Thomas Silberberger – geht in seine 8.Saison als Trainer der WSG, hat kein genau definiertes schriftliches Arbeitspapier, bei der WSG wird das per Handschlag ausgemacht

Funktionäre:

Vorstand:

Diana Langes – Präsidentin

Heinz Scheiber – Administration, Nachwuchs

Robert Ablinger – Infrastruktur

Anna Hosp – Recht, Schriftführerin

Bernhard Letzner – Finanzen

Hubert Vogelsberger – Finanzen

Daniel Bierent – Geschäftsführer Wirtschaft

Stefan Köck – Manager Sport

Mögliche Aufstellung:

System: 4-4-2 (4-2-2-2)

System-Varianten: Silberberger tendiert sehr zum 4-4-2, das dann in Ballbesitz zum 4-2-2-2 werden soll

Verletzte: Ignacio Jauregui – wurde vor einigen Wochen in Barcelona operiert, hatte schon ewig Probleme, weil laut seiner eigenen Aussage eine Sehne zu lange war

Aufstellung + Ergebnis 1. Runde im Cup:

WSG Swarovski Tirol : USV St. Anna/Aigen 3:1 (0:1)

WSG-Tore: Dedic, Celic, Anselm

Spielanlage:

An der Spielanlage der WSG Tirol wird sich nichts ändern. Die Außenseiterrolle und der Versuch aus einer gesicherten Abwehr heraus im Konterspiel erfolgreich zu sein wird auch in dieser Saison die Vorgabe von Trainer Thomas Silberberger sein. Ausgehend vom aktuellen Kader und der Erfahrungswerte der vergangenen Saison wird auch in dieser Spielzeit die Formation immer wieder auf den Gegner abgestimmt werden.

Mit den Neuzugänge Schnegg, Celic und Anselm sind 3 Spieler dazugekommen durch die die WSG Tirol etwas variabler agieren kann. Schnegg als linker AV, der auch in der Offensive durchaus für Aktzente sorgen kann, ist sowohl als klassischer AV aber auch in der 5er Kette vorstellbar. Mit Celic und Anselm sind weitere Spieler fürs Zentrum dazugekommen die wohl als Box-to-Box Spieler fungieren werden. Erwartet wird ein variables 4-4-2, wobei die Außenbahnen von den 2 AV’s (Koch und Schnegg) offensiv genutzt werden sollen.

Prognose Vereinsredakteurin:

Die WSG Tirol ist auch in dieser Saison Abstiegskandidat Nummer 1. Durch die Neuzugänge ist die Mannschaft deutlich jünger geworden (Altersdurchschnitt 24,8, im Frühjahr der Vorsaison 28,4), damit wird ein klares Zeichen in Richtung Verjüngung gesetzt. Die Mischung aus technisch sehr versierten Spielern (Celic, Behounek, Petsos, Pranter) und Spielern mit sehr viel Tempo (Yeboah, Anselm, Schnegg) dürfen die WSG auf eine positive Saison hoffen lassen. Zudem ist mit Dedic ein echter Scorer an Board geblieben.

Zwei Faktoren werden entscheidend sein: Erstens die Frage wie die WSG in dieser Saison mit Rückschlägen umgehen wird. Eine Serie ohne erfolgreiches Spiel wie im letzten Jahr wird sich die WSG heuer wohl nicht leisten können. Zweitens die Frage der Fitness. Wenn die Wattener es schaffen trotz enormer Anstrengungen in der Defensive auch offensiv Akzente zu setzen (und zwar über 90 Minuten) ist ihnen der Klassenerhalt durchaus zuzutrauen.