Die Sky-Saisonvorschau: WSG Tirol

Neuer Trainer bei der WSG

Die WSG Tirol ohne Thomas Silberberger – ein kaum vorstellbares Szenario, aber eines, das nach elf Jahren dann doch eingetreten ist. Im März 2024 gab der Langzeitcoach der Wattener seinen Rücktritt mit Ende der Saison bekannt, sein Nachfolger wurde im Mai präsentiert. Der neue Mann an der Seitenlinie heißt Philip Semlic, ist 41 Jahre alt und – so zumindest mein Eindruck – passt sehr gut zur WSG Tirol.

Natürlich ist er anders und macht vieles anders als Thomas Silberberger, aber auch Semlic wirkt bodenständig und weiß genau was ihm die WSG bieten kann und was nicht. Der Steirer versteht sich gut mit Sportchef Stefan Köck, fügt sich gut in die WSG-Familie ein. Seine größten Erfolge als Trainer feierte Semlic bisher mit dem SV Lafnitz in der zweiten Liga, die WSG ist seine ersten Station in der Bundesliga.

Transfers

Zugänge

Lukas Hinterseer (33, Hansa Rostock, Sturm)

Tobias Anselm (24, LASK – war zuletzt an Viktoria Köln verliehen, Sturm)

Lennart Czyborra (25, Genua CFC – Leihe bis Saisonende, Linksverteidiger, GER)

Quincy Butler (22, TSG Hoffenheim II, Rechtsaußen/Offensivallrounder, USA)

Jamie Lawrence (21, Bayern München II, Innenverteidiger, GER)

Alexander Eckmayr (25, SCR Altach, Tormann)

Mathew Collins (19, WSG II, Mittelfeld) Sohn von Weltstar Phil Collins!!

Renato Babic (21, WSG II, Sturm)

Abgänge

Felix Bacher (23, Estoril Praia)

Denis Tomic (26, DSV Leoben)

Sandi Ogrinec (26, vereinslos)

Kofi Schulz (34, vereinslos)

Dominik Stumberger (25, vereinslos)

Benjamin Ozegovic (24, vereinslos)

Ferdinand Oswald (33, Karriereende)

Nik Prelec (23, Leih-Ende, zurück zu Cagliari Calcio, jetzt von dort aus zur Austria ausgeliehen)

Luca Kronberger (22, Leihende, zurück zu Sturm Graz, jetzt in Altach)

Aleksander Buksa (21, Leihende, zu zu Genua CFC, jetzt bei Gornik Zabrze)

Vorbereitung bei der WSG

Im Großen und Ganzen ist Semlic mit der Vorbereitung recht zufrieden. Die Mannschaft habe Stück für Stück immer mehr von dem umgesetzt was er sehen möchte. Interessant ist, dass Semlic recht früh seine Elf gefunden hat, also zumindest die Elf mit der er dann auch in der ersten Cup Runde aufgelaufen ist. Semlic hat bewusst fast nur gute Testgegner ausgewählt, Highlight war mit Sicherheit die knappe 2:3-Niederlage gegen Olympique Lyon.

Kadergröße und Durchschnittsalter

23,6 Jahre / 25 Spieler

„Rising Stars“

Philip Semlic hat in diesem Zusammenhang sofort Matthäus Taferner genannt. Schon in der Vorsaison war Taferner absoluter Schlüsselspieler bei den Tirolern, er hat laut seinem neuen Coach allerdings noch einmal einen großen Schritt gemacht. Dass Taferner richtig viel Potenzial hat, ein richtig guter Kicker ist , ist längst kein Geheimnis mehr, aber möglicherweise sehen wir in dieser Saison einen noch besseren Matthäus Taferner.

Auch wenn er schon 33 Jahre alt ist, im Zusammenhang mit der WSG ist natürlich hier auch Lukas Hinterseer zu nennen. Der Routinier ist nach zehn Jahren im Ausland nach Tirol zurück gekehrt und ist schon jetzt einer der absoluten Führungsspieler, ist auf und ebenso abseits des Platzes wichtig. Außerdem ist er topfit und ganz bestimmt für mehr als nur eine Hand voll Tore gut.

Viel Potenzial haben auch die offensiven Neuzugänge Quincy Butler und Rückkehrer Tobias Anselm, der (nach zwei Kreuzbandrissen in Serie) endlich wieder richtig fit ist. Die beiden haben in der ersten Cup-Runde ihr Können bereits aufblitzen lassen. Beide wurden nach rund 60 Minuten beim Stand von 1:0 für die WSG eingewechselt, Butler hat die Treffer Nummer 2 und 3 aufgelegt, Anselm die Tore gemacht.

Außerdem zu nennen: Kreativperle Stefan Skrbo, der unter dem neuen Trainer aufblüht und absolut eine Rolle spielen wird.

Mögliche WSG-Startelf

Spielanlage

Semlic hat ein ganz klare Spielidee, die er – egal gegen welchen Gegner – durchziehen will: „Ich glaube, dass eine Mannschaft am erfolgreichsten ist wenn sie versucht ihre Spielidee so lange wie möglich durchzuziehen, egal wer der Gegner ist.“.

Semlics bevorzugtes System ist das 4-3-3. Warum? „Ich mag das so gern, weil ich aus dem 4-3-3 fast alles herstellen kann.

Wofür steht der neue WSG-Coach? Semlic: „Ich stehe ganz klar für einen mutigen und proaktiven Fußball. Wenn du gewinnen willst, dann musst du es zeigen und kannst nicht Passagier sein.“ Semlics Idealvorstellung wäre: Ordentlich anpressen UND (trotzdem) versuchen dominant zu sein. Als Beispiel bringt er Spanien bei der EM: „Die hatten den besten Pressing– und den besten Ballbesitzwert.“

Abgesehen von Spielidee und System hat Semlic mit seinem Team viel in Richtung Teamspirit gemacht, denn ihm ist natürlich klar, dass es bei der WSG nur über ein starkes Kollektiv, über ein Team, das auch wirklich eines ist, geht.

Prognose

Das Ziel ist auch in dieser Saison einzig und allein der Klassenerhalt, wobei Semlic hinzufügt: „Wir sind aber ehrgeizig und wollen uns in kleinen Schritten von diesem Ziel wegentwickeln.“ Das bedeutet natürlich, dass insgeheim oder vielleicht auch gar nicht so ganz geheim zumindest ein klein wenig größer gedacht wird.

Positiv ist, dass im Großen und Ganzen alle Positionen ordentlich nachbesetzt werden konnten. Egal ob Bacher, Schulz oder Prelec, die Neuzugänge auf diesen Positionen dürften – so zumindest mein Eindruck – nicht schlechter als ihre Vorgänger sein. Zudem scheint zum Beispiel Stefan Skrbo unter Semlic Lunte gerochen zu haben.

Aber natürlich brauchts noch den ein oder anderen, denn so wie die Mannschaft jetzt da steht ist die erste Elf nicht schlecht, aber auf einigen Positionen könnte es schnell dünn werden. Die WSG hat jetzt 25 Mann im Kader, aber Babic und Collins sind zwar dabei, aber nicht wirklich KM-Spieler, sprich wir müssen nach wie vor eher von 23 Spielern sprechen.

Das Budget ist ähnlich wie das der vergangenen Saison, man kann also wieder einmal von einem Schmalspurbudget sprechen. Aber die Wattener haben gelernt mit ihren begrenzten finanziellen Möglichkeiten umzugehen und gut zu wirtschaften. Reich wird in Wattens niemand, aber die WSG bietet immerhin die „Bundesligabühne“. Das hat auch Semlic schnell verinnerlicht und kann gut damit umgehen. Wie bereits erwähnt, er passt den ersten Eindrücken nach gut nach Wattens.

Die WSG startet in Altach in die Meisterschaft und trifft in Runde 2 zu Hause auf Aufsteiger GAK. Das sind natürlich – zumindest von der Papierform her gleich zum Auftakt zwei Gegner auf Augenhöhe und damit sind das gleich zu Beginn zwei enorm wichtige Partien, die darüber entscheiden ob sofort wieder ein riesengroßer Druck da ist oder ob man eben mit der Erkenntnis, dass man gut mithalten kann in die Liga startet.

Im Großen und Ganzen ist die WSG nicht schlecht aufgestellt und deshalb denke ich, dass es möglich sein wird die Liga relativ souverän zu halten.

Saisonziel

Klassenerhalt – mit dem Ziel sich in kleinen Schritten von eben diesem Ziel weg zu entwickeln

