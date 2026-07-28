Die Sky Supersport Saison 2026/27 mit über 10.000 Stunden Live-Sport im Jahr

Von der UEFA Champions League, ADMIRAL Bundesliga, Premier League, Deutsche Bundesliga über Weltklasse-Tennis, Motorsport, Golf bis hin zu NFL & Co. live

Start des neuen TV-Deals, der den Fans bis 2030 jedes Spiel der ADMIRAL Bundesliga bei Sky garantiert

Unter dem Motto noch näher dran für die Fans, liefert Sky Sport Austria jedes Wochenende 19 Stunden Berichterstattung direkt aus den Bundesliga Stadien und davon mehr als sechseinhalb Stunden Vor- und Nachberichte

Auf den Spuren von Lothar Matthäus: Neue Rolle für Andreas Herzog als fixer Sky Experte und Co-Kommentator beim Top-Spiel am Sonntag – stets an der Seite von Sky Moderatorin Constanze Weiss

Am neuen Bundesliga-Freitag bilden Experte Marko Stankovic und Moderatorin Kimberly Budinsky das fixe Sky Duo

Sky startet Doku-Projekt mit dem FK Austria Wien: Sky Filmemacher Christoph Jochum begleitet den FK Austria Wien während der Saison 2026/27 für eine Dokumentation

Neues wöchentliches Format bei Sky Sport Austria: „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast“ startet im September

Willkommen im Sky Team, Günter Bresnik! Der ehemalige Coach von Dominic Thiem und Boris Becker wird neuer Sky Tennis Experte

Sky – Wo US-Sport zu Hause ist. Neben der NHL und der NBA jetzt auch neu mit der NFL und damit alle drei großen US-Ligen unter einem Dach

Die Sky Supersport Saison 2026/27 bietet den Fans ein Live-Sport-Angebot, das in Europa seinesgleichen sucht. Sky zeigt über 10.000 Stunden Live-Sport in Österreich – mit Fußball, Tennis, US-Sport, Formel 1, Golf und noch viel mehr auf Weltklasse-Niveau. Sky Anchor Constanze Weiss präsentierte am Montagabend mit Sky Experten wie Andreas Herzog oder Didi Hamann und viel Prominenz aus der Welt des Sports in der Wiener Eventlocation K47 eine beeindruckende Palette an Innovationen und News rund um das imposante Rechte-Lineup von Sky.

Mehr als 1770 Spiele von der ADMIRAL Bundesliga bis zur UEFA Champions League

508 Spiele in der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und der UEFA Conference League, die Premier League mit Oliver Glasner, Xaver Schlager oder Kevin Danso, die Deutsche Bundesliga am Freitag und Samstag, der DFB Pokal und so viel mehr. Aber dennoch strahlte in der Vorschau auf die Sky Supersport Saison 2026/27 unter den Fußball-Ligen die ADMIRAL Bundesliga am hellsten.

Die neue Rechte-Vereinbarung bis 2030, die den Fans alle Spiele für die nächsten vier Saisonen bei Sky garantiert, erlebt ihren Kick-off am Freitag beim Season Opener LASK-GAK. Unter dem Motto noch näher dran für die Fans liefert Sky Sport Austria in der neuen Saison jedes Wochenende 19 Stunden Berichterstattung direkt aus den Stadien und davon mehr als sechseinhalb Stunden Vor- und Nachberichte.

Andreas Herzog wird fixer Sky Experte beim Top-Spiel am Sonntag

Publikumsliebling Andreas Herzog wandelt in der Sky Supersport Saison 2026/27 auf den Spuren von Lothar Matthäus. Wie der ehemalige Weltfußballer in der Deutschen Bundesliga wird der Wiener in der ADMIRAL Bundesliga beim Top-Spiel am Sonntag nicht nur als fixer Experte zum Einsatz kommen, sondern gleichzeitig als Co-Kommentator fungieren. In dieser Doppel-Rolle wird er an der Seite von Sky Anchor Constanze Weiss glänzen. Beim Debüt in der ersten Runde beim Heimspiel des SK Rapid gegen Altach wird Herzog mit Jan-Age Fjörtoft und Hans Krankl von zwei weiteren Sky Experten unterstützt.

Beim neu etablierten Freitag Spiel wird Marko Stankovic als fixer Sky Experte in die gleiche Rolle wie Herzog am Sonntag schlüpfen – stets im Doppelpass mit Sky Moderatorin Kimberly Budinsky.

Sky startet Doku-Projekt mit dem FK Austria Wien

Sky Sport Austria und der FK Austria Wien starten gemeinsam ein spannendes Dokumentationsprojekt. Während der Saison 2026/27 porträtiert Sky Filmemacher Christoph Jochum (Sportjournalistenpreis für „Unser Moment – die Doku über Österreichs U17-Helden“, „Leuchtend Schwarz“) mit seinem Team die Veilchen und erhält dabei exklusiven Zugang zum Vereinsleben.

Entstehen soll eine Dokumentation, die den FK Austria Wien aus unterschiedlichen Perspektiven zeigt. Im Fokus stehen nicht die einzelnen Spieltage, sondern die Geschichten hinter der Saison. Ausgewählte Persönlichkeiten und prägende Themen ziehen sich als roter Faden durch die Spielzeit 2026/27 und gewähren authentische Einblicke in den Vereinsalltag. Dabei werden die Menschen hinter dem Klub, die besondere Verbindung zu den Fans sowie die sportlichen Herausforderungen in den Mittelpunkt gerückt. Auch die renommierte Austria-Akademie und das Frauenteam, das in der vergangenen Saison das Double gewann, sind Teil der Dokumentation.

„Rapid Liebe“ – Die Sky Sport Austria Dokumentation über den Mythos SK Rapid am Freitag auf Sky Sport Austria 1

Was macht den Mythos SK Rapid aus? Dieser Frage geht Sky Filmemacher Christoph Jochum in „Rapid Liebe“ in Kooperation mit dem SK Rapid nach. Die Dokumentation verbindet exklusive Einblicke in den Vereinsalltag mit persönlichen Erinnerungen und außergewöhnlichem Archivmaterial. Burgschauspieler Nicholas Ofczarek, die Kabarettisten Dirk Stermann und Florian Scheuba, Musiker „Der Nino aus Wien“ sowie Rapid-Legenden wie Hans Krankl, Andreas Herzog, Antonín Panenka und Jan Åge Fjørtoft erzählen gemeinsam mit aktuellen Verantwortlichen wie Geschäftsführer & Ehrenkapitän Steffen Hofmann oder Spieler Matthias Seidl sowie Ercan Kara und Fans, warum Rapid für sie weit mehr ist als ein Fußballverein. So entsteht das Porträt eines Klubs, der für viele Anhänger Identität, Heimat und Lebensgefühl zugleich ist.

Die lineare Erstausstrahlung der Sky Sport Austria Dokumentation „Rapid Liebe“ erfolgt am Freitag, 31. Juli, um 18:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Zudem ist die Dokumentation auf Abruf auf Sky Stream und Sky Q verfügbar.

Sky Sport Austria launcht „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast“

Ab September werden zwei Sky Experten mit „Hamann & Stankovic – der Fußball Podcast“ im Wochen-Rhythmus für heiße Diskussionen im In- und Ausland sorgen. Auf der einen Seite der zu gleichen Teilen beliebte und gefürchtete Bayer, auf der anderen Seite der sprachtalentierte Steirer, der sich mit seinen Taktikanalysen für Sky Sport Austria einen Namen gemacht hat. Produziert wird der 30-minütige Podcast im dann komplett neu gestalteten Studio im Sky Österreich HQ am Wiener Handelskai.

Willkommen im Sky Team, Günter Bresnik!

Passend zum sensationellen Erfolgslauf von Lilli Tagger in Prag, präsentierte Sky mit Günter Bresnik einen neuen, hochkarätigen Tennis Experten. Immerhin führte der 65-jährige Wiener Dominic Thiem an die Weltspitze und trainierte Legenden des Sports wie Boris Becker und heimische Asse wie Horst Skoff. Sky Sportchef Uwe König: „Mit seiner pointierten Art und seinem unbestechlichen Auge für diesen großartigen Sport, wird Günter Bresnik ein absoluter Gewinn für die Tennis-Fans, wenn sie die ATP und WTA Tour auf Sky verfolgen.“

Mit den Übertragungsrechten an der ATP Tour, der WTA Tour, den ATP Nitto Finals, WTA Finals und den US Open zeigt Sky insgesamt über 100 Turniere und weit über 5.000 Stunden Weltklasse-Tennis pro Jahr mit einem Fokus auf Österreichs Tennis-Cracks wie Lilli Tagger.

NHL, NBA und jetzt neu die NFL: Nur Sky zeigt alle drei großen US-Sportligen

RTL Deutschland erweitert für die neue Saison sein NFL-Rechteportfolio deutlich, wovon ab der neuen Saison auch alle Sky Kunden profitieren. Sky vereint die NBA, die NHL und ab kommender Saison auch die NFL mit Österreichs Exportschlager Bernhard Raimann und damit die drei größten US-Sportligen unter einem Dach. Fans erleben die NFL mit dem neuen 24/7-Sender Sky Sport NFL, der Original-Konferenz NFL RedZone, der deutschsprachigen NFL-Konferenz und zahlreichen Top-Einzelspielen, die NHL mit über 300 Live-Spielen pro Saison sowie die NBA mit durchschnittlich sechs Live-Spielen pro Woche und den NBA Finals 2027.