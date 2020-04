Die Sky X Streaming Box jetzt mit Netflix App: Sky ermöglicht einfachsten Weg zu bestem Fernsehen

Ab sofort einfacher Zugang zu Netflix über die Sky X Streaming Box

Weitere Neuheiten: Praktische Sprachfernbedienung, Kids Mode und individueller Jugendschutz

Die Sky X Streaming Box mit Kombi & Live TV um nur 19,99 €

Neues Sky X Tutorial mit den Sky Hosts JC und Funke: https://www.youtube.com/watch?v=ULuGHpN3Z9A&feature=youtu.be

Wien, 21. April 2020 – Sky X, das flexible, monatlich kündbare Streaming-Angebot von Sky, bietet seit April 2019 das innovativste Fernseherlebnis in Österreich. Mit der Sky X Streaming Box können auch Sport- und Fiction-Fans ohne Smart-TV das internetbasierte Angebot Sky X ganz einfach am Fernseher genießen.

Ab jetzt bietet die Sky X Streaming Box mit der Netflix App, einer praktischen Sprachsteuerung via Fernbedienung, individuellen Jugendschutz-Einstellungen und einem neuen Kids-Bereich noch mehr Vielfalt und Bedienkomfort.

Netflix App auf der Sky X Streaming Box

Wer noch kein Smart-TV-Gerät besitzt, kann mit der Sky X Streaming Box seinen Fernseher ganz einfach aufrüsten. Ab sofort bietet die Sky X Streaming Box neben dem gesamten Sky Programm sowie linearen Free-TV Channels direkten Zugang zu Netflix. Film- und Serien-Fans können sich im April auf Highlights wie „Star Trek: Discovery“ Staffel 3, „Haus des Geldes“ Staffel 4 oder die ORF/Netflix-Produktion „Freud“ freuen. Um die Inhalte von Netflix abrufen zu können, benötigt man ein separates Abo. Praktisch: Wer noch kein Netflix Abo hat, kann dieses direkt über die Sky X Streaming Box bestellen.

Michael Radelsberger, Vice President Go to Market Strategy Sky Österreich: „Sky X ist vor einem Jahr in Österreich gestartet und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Wir wollen unseren Kunden, die flexibles, internetbasiertes Fernsehen bevorzugen, das beste TV-Erlebnis bieten und entwickeln unser Produkt daher kontinuierlich weiter. Die Ergänzung der Netflix App auf der Sky X Streaming Box ist ein weiterer wichtiger Baustein, um dieses Versprechen zu erfüllen.“

Deine erste Sky X Streaming Box kannst du dir ganz einfach zum reduzierten Preis holen. Für Kombi & Live TV Kunden kostet diese aktuell nur 19,99 € einmalig, für Fiction & Live TV bzw. Sport & Live TV Kunden sind es einmalig 49,99 €. Mehr dazu unter https://skyx.sky.at/streaming-box.

Mit der Sprachfernbedienung per Stimme zum Wunschprogramm

Nach der Lieblingsserie suchen, durch das Menü navigieren, Sender wechseln oder Apps öffnen, wird per Stimme jetzt noch komfortabler. Auf der Fernbedienung der Sky X Streaming Box einfach den Sprachknopf gedrückt halten und in das Mikrofon sprechen, schon erscheinen die gewünschten Programme auf dem Fernseher.

Kids Mode & individuelle Jugendschutz-Einstellungen

Mit dem Kids Mode wird die Sky X Streaming Box jetzt noch familienfreundlicher. Einfach Jugendschutz PIN eingeben und auf eine bunte, kindgerechte Bedienoberfläche wechseln. Mit aktiviertem Kids Mode können Kinder ausschließlich auf lineare Sender und On Demand Inhalte aus der Kids Sektion zugreifen. Der Kids Mode bleibt auch nach dem Ausschalten der Sky X Streaming Box aktiv und wird erst durch die erneute PIN-Eingabe deaktiviert. Film- und Serienfans dürfen sich außerdem freuen, die Jugendschutz-Einstellungen auf der Sky X Streaming Box nun ganz nach ihren persönlichen Bedürfnissen vornehmen zu können.

Neues Sky X Tutorial

Jean-Claude Mpassy alias „JC“ und Florian „Funke“ Prokopetz – bekannt als Hosts des innovativen Diskussions-Formats „Die Abstauber“ auf Sky Sport Austria – erklären in ihren Tutorials auf erfrischende Art die Welt von Sky X. Diesmal stehen die Neuheiten auf der Sky X Streaming Box im Mittelpunkt.

• Link zum Sky X Tutorial: https://bit.ly/2S8w2vR

• Buch/Regie: Jan Woletz

• DOP: Florian Pollstätter

• Kamera: Jasmin Schwendinger, Bernd Sommer, Markus Schaufler

• Editor, Compositing: Aline Prettner, Stella Schäfer

• Produktionskoordination: Isabel Gebhart, D5 Productions GmbH

At home mit Sky X

Mit Sky X bekommst du spannenden Besuch, den du auch reinlassen darfst. Denn Sky X verbindet für derzeit nur 9,99 € monatlich das Beste aus zwei Welten: Streaming & Live-TV in einer App. Damit bist du at home mit den aktuellsten Blockbustern wie „Men in Black: International“, neuen Staffeln von Kult-Serien wie „The Walking Dead“, herausragenden Sky Originals wie „ZeroZeroZero“, HBO-Highlights wie „Westworld“ sowie faszinierenden Dokus à la „Hillary“ bestens versorgt. Für alle die bisher Sky X Sport & Live TV für 24,99 € mtl. abonniert haben, gibt es noch ein besonderes Angebot: Ihr seht – ab sofort und automatisch freigeschaltet – das gesamte Sky X Fiction-Programm für zwei Monate kostenlos. Zudem haben wir Euren Abonnement-Preis für die kommenden zwei Monate auf nur 14,99 € mtl. reduziert.