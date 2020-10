Die Sonntags-Ergebnisse der Serie A im Überblick

Der 4. Spieltag der italienischen Serie A ist größtenteils abgeschlossen. Hellas Verona und der CFC Genua schließen die vierte Runde am Montag ab. Highlight des Spieltags war das “Derby della Madonnina” zwischen Inter und dem AC Milan am Samstag.

Doch auch am Sonntag fanden mehrere Partien statt. Die Roma hat ihren zweiten Saisonsieg eingefahren und Benevento Calcio eindrucksvoll mit 5:2 geschlagen. Ein Torfestival gab es am frühen Nachmittag in Bologna, als der neue Zweitplatzierte Sassuolo Calcio einen beeindruckenden 4:3-Auswärtssieg einfuhr. Weiterhin nicht in Tritt kam der FC Turin, das Team um Nationalstürmer Andrea Belotti verlor zuhause gegen Cagliari Calcio mit 2:3.

Alle Resultate im Überblick:

AS Rom – Benevento 5:2

Udinese Calcio – FC Parma 3:2

FC Turin – Cagliari Calcio 2:3

Spezia – AC Florenz 2:2

FC Bologna – Sassuolo Calcio 3:4

