Die Startelf von Sturm Graz gegen Dynamo Kiew

Für Sturm Graz startet heute (20.00 Uhr) der äußerst steinige Weg in Richtung Fußball-Champions-League. In der 3. Qualifikationsrunde stellt sich mit Dynamo Kiew ein in der „Königsklasse“ sehr erfahrener Gegner in den Weg. Aufgrund des Krieges in der Ukraine fällt zumindest der Heimvorteil weg, ausgetragen wird das Hinspiel im polnischen Lodz.

Die Aufstellung von Dynamo Kiew

Стартовий склад «Динамо» на матч з «Штурмом» pic.twitter.com/YuvtFagZPA — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 3, 2022

Die Aufstellung von Sturm Graz

