Die Startliste für den zweiten Frauen-RTL in Sestriere

Nachdem Federica Brignone den ersten Weltcup-Riesentorlauf in Sestriere am Freitag für sich entschieden hat, steht bei den Frauen am Samstag (11 Uhr) erneut ein Riesentorlauf auf dem Programm.

Eröffnet wird der Wettkampf von Sara Hector (SWE) vor Lara Gut-Behrami (SUI) und Zrinka Ljutic (CRO). Freitagssiegerin Brignone (ITA) geht mit Nummer fünf ins Rennen. Komplettiert wird die Topgruppe von Camille Rast (SUI) mit der Nummer acht. Mikaela Shiffrin startet als 15. ins Rennen.

Als erste ÖSV-Läuferin kommt Julia Scheib mit der Startnummer 13 zum Einsatz. Mit der 17 ist Katharina Liensberger am Start, Stephanie Brunner mit der 23. Franziska Gritsch geht als 29. in den Bewerb. Die weiteren Österreicherinnen: Nina Astner (34), Katharina Huber (54), Katharina Truppe (58), Elena Riederer (63).

(Red.)

Bild: GEPA