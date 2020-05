Stimmen zum Salzburger Cup-Sieg: “Das Miteinander war überragend”

Nach dem klaren 5:0-Sieg gegen Austria Lustenau ist die Freude auf Salzburger Seite natürlich groß. Aber auch bei Austria Lustenau ist man zufrieden und kann mit Stolz auf die eigene Leistung zurückblicken.

Die Spieler-Stimmen zum Spiel:

Zlatko Junuzovic (Red Bull Salzburg): “Natürlich war es nicht ganz ideal von den Rahmenbedingungen her, aber es ging um einen Titel. Wir waren, gerade auch heute, extrem fokussiert. Ich spürte schon in der Früh diesen Fokus und die Geilheit auf das Spiel. Wir müssen die Umstände akzeptieren, so wie sie sind. Aber ich glaube, dass wir heute auch gezeigt haben, dass wir bereit sind, auch in solchen Situationen Gas zu geben. Vor allem das Miteinander war heute überragend. Das erste Tor war der berühmte Dosenöffner für uns. Ab dann haben wir wirklich guten Fußball gespielt.”

Dominik Szoboszlai (Red Bull Salzburg): “Normalerweise würden wir jetzt die ganze Zeit umherspringen und mit den anderen feiern. Aber schade – darf man nicht. Trotzdem haben wir einen Pokal geholt und können uns jetzt auf die Meisterschaft konzentrieren.”

Ronivaldo (Austria Lustenau): “Wir wussten, dass Red Bull großer Favorit ist, so ist es passiert. Leider war mein schöner Schuss nicht im Tor. Wir spielen in der 2. Liga, für uns heißt es ‘Kopf hoch und weiter so’.”

Dominik Stumberger (Austria Lustenau): “Wir haben gewusst, dass es ein schwieriges Spiel wird. Dass die vorne pressen werden und uns nicht rausspielen lassen. Trotzdem können wir stolz sein auf das, was wir erreicht haben.”

(APA)

Artikelbild: GEPA