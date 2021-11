Die Super Fußball-Woche bei Sky: Das Wiener Derby, das Merseyside-Derby, der deutsche Klassiker BVB gegen FC Bayern & Salzburgs „Finale“ in der UEFA Champions League gegen den FC Sevilla live

Die Fußball-Festtage auf Sky starten mit dem Merseyside-Derby FC Everton gegen den FC Liverpool am Mittwoch, den 1.12. ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 1

Das Giganten-Duell in der Deutschen Bundesliga am Samstag, den 4.12.: Der deutsche Klassiker Borussia Dortmund gegen den FC Bayern exklusiv ab 17:30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1

Tags darauf steigt das 334. Wiener Derby in Hütteldorf: SK Rapid gegen Austria Wien am Sonntag ab 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Der Tag der Entscheidung in der UEFA Champions League: Das „Finale“ um den Aufstieg, Salzburg gegen FC Sevilla, am Mittwoch, den 8.12. ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Wien, 29. November 2021 – Am 1. Dezember starten die Fußball-Festtage auf Sky, die keinen Wunsch offenlassen! Innerhalb einer Woche jagt auf Sky ein Hit den nächsten. Fußball-Leckerbissen aus der Premier League, Deutschen Bundesliga, ADMIRAL Bundesliga & der UEFA Champions League innerhalb weniger Tage live nur bei Sky.



Los geht es diesen Mittwoch mit einem Klassiker aus dem Mutterland des Fußballs: FC Everton empfängt Jürgen Klopp und den FC Liverpool zum Merseyside-Derby. Wer das prestigeträchtige Duell für sich entscheidet, ist ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky zu sehen.



Am Samstag kommt es in der Deutschen Bundesliga zum Duell der Giganten. Im deutschen Klassiker empfängt der Tabellenzweite Borussia Dortmund den Tabellenführer FC Bayern München. Rechtzeitig zum Gipfeltreffen meldete sich Dortmunds Lebensversicherung Erling Haaland nach einer Verletzungspause zurück, um sich mit Top-Torjäger Robert Lewandowski zu messen. Das Schaulaufen der Superstars ist ab 17:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen.



Sky Sport Austria serviert am Sonntag das Spiel der Spiele der ADMIRAL Bundesliga! Der SK Rapid bittet zum Trainer-Debüt von Ferdinand Feldhofer ausgerechnet den Erzrivalen Austria Wien zum heißen Tanz. Wer das 334. Wiener Derby für sich entscheidet, verfolgen Sky Seher:innen ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.



Mit einem „Finale“ endet die Super Fußball-Woche bei Sky: Salzburg empfängt am letzten Spieltag der UEFA Champions League-Gruppenphase den FC Sevilla. Das Team von Matthias Jaissle macht es spannend und ließ zwei Matchbälle zum historischen Aufstieg in die K.o.-Phase der Königsklasse liegen. Ob der österreichische Meister im alles entscheidenden dritten Versuch triumphiert, zeigt sich am Mittwoch, den 8. Dezember ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.



Die Super Fußball-Woche bei Sky:



Mittwoch, 1. Dezember 2021

20:00 Uhr:

FC Everton – FC Liverpool, live & exklusiv auf Sky Sport 1



Samstag, 4. Dezember 2021

17:30 Uhr:

Borussia Dortmund – FC Bayern München, live & exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 1



Sonntag, 5. Dezember 2021

16:30 Uhr:

SK Rapid Wien – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1



Mittwoch, 8. Dezember 2021

20:00 Uhr:

FC Salzburg – FC Sevilla, live auf Sky Sport Austria 2