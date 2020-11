Die SUPERSPORT-Woche live auf Sky und im LIVESTREAM

In dieser Woche stehen in der Champions League, Premier League, Deutschen Bundesliga und Tipico Bundesliga einige Highlight-Spiele auf dem Programm. Zudem findet in Paris-Bercy das ATP Masters-Turnier statt. Das Gute daran: Mit dem SkyX-Traumpass kannst du bereits ab 10 Euro pro Monat live dabei sein.

Ab heute Montag spielen die Tennis-Profis in Paris-Bercy im vorletzten großen Turnier dieses Jahres um wertvolle Punkte in der Weltrangliste. Dominic Thiem musste aufgrund von Problemen am Fußballen leider kurzfristig absagen. Sky überträgt täglich live und exklusiv aus der französischen Hauptstadt. Mit Rafael Nadal, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Wien-Champions Andrej Rublev sind trotzdem sehr viele Topspieler mit von der Partie.

Die Champions League mit Salzburg vs. Bayern live auf Sky

In der Champions League trifft der FC Salzburg im Spiel des Jahres auf den amtierenden Titelträger FC Bayern München. Die Partie gibt es am Dienstag ab 20 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Am Mittwoch gibt es das Duell zwischen dem FC Brügge und Borussia Dortmund ab 20:50 Uhr live und exklusiv.

Zudem gibt es sowohl am Dienstag und Mittwoch ab 18:30 Uhr die Original Sky Konferenz mit allen 16 Spielen des ersten Gruppen-Spieltags live auf Sky.

Der deutscher “Klassiker” am Wochenende live auf Sky

Am Samstag treffen die beiden deutschen Topklubs dann im Duell Zweiter gegen Erster in Dortmund aufeinander. Sky überträgt das Spitzenspiel der Deutschen Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und FC Bayern München am Samstag ab 17:3o Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 1.

Vor dem Topspiel gibt es die Original-Sky-Konferenz der deutschen Liga ab 14 Uhr live. Am Sonntag rundet das Duell Fünfter gegen Vierter ab: Borussia Mönchengladbach empfängt ab 17:30 Uhr Bayer Leverkusen – ebenfalls live auf Sky Sport Bundesliga 1.

Manchester City gegen Liverpool am Sonntag live und exklusiv

In der englischen Premier League kommt es am Sonntag (ab 17:00 Uhr live auf Sky Sport 1) zum Schlager zwischen Manchester City und Liverpool. Bereits am Samstag empfängt Überraschungsteam Everton zuhause Manchester United (ab 13:20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1). Die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer hängt in der Liga den Erwartungen weit hinterher und steht bereits unter Zugzwang um den Anschluss an die Top 4 nicht zu verlieren.

Der Kampf um die Tabellenspitze in der Tipico Bundesliga: Rapid gegen Salzburg live

Auch in der österreichischen Bundesliga kommt es am Wochenende zum Topspiel zwischen dem Tabellenzweiten SK Rapid Wien und Tabellenführer Red Bull Salzburg. Sky überträgt den Schlager der 7. Runde am Sonntag ab 16:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Die anderen fünf Paarungen der Runde gibt es bereits am Samstag (ab 16 Uhr) und Sonntag (ab 13:30 Uhr) live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die SUPERSPORT-Woche auf Sky im Überblick

Montag – Sonntag

Das ATP-Masters in Paris Bercy – täglich live auf Sky

Montag – Donnerstag: ab 11 Uhr

Freitag und Samstag: ab 14 Uhr

Sonntag – Finale: ab 15 Uhr



Dienstag

Champions League

Salzburg – Bayern – ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Alle Spiele in der Konferenz – ab 18:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Mittwoch

Champions League

Brügge – Dortmund – ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Alle Spiele in der Konferenz – ab 18:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Samstag

Tipico Bundesliga

Dreier-Konferenz und Einzelspiele u.a. mit Altach – Austria – ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Deutsche Bundesliga

Samstags-Konferenz und Einzelspiele u.a. mit Stuttgart – Frankfurt – ab 14 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1

Das Topspiel: Dortmund – Bayern – ab 17:30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1

Premier League

Everton – Manchester United – ab 13:20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

bet-at-home Basketball Superliga

OÖ-Derby: Flyers Wels – Gmunden Swans – ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

ATP-Masters in Paris-Bercy

Die Halbfinal-Spiele – ab 14 Uhr live auf Sky Sport 2

Sonntag

Tipico Bundesliga

Zweier-Konferenz und Einzelspiele u.a. mit LASK – Admira & WAC – Sturm – ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Das Topspiel: Rapid – Salzburg – ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Deutsche Bundesliga

Wolfsburg – Hoffenheim – ab 14:30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1

Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen – ab 17:30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1

Premier League

Manchester City – FC Liverpool – ab 17:00 Uhr live auf Sky Sport 1

Arsenal – Aston Villa – ab 20:05 Uhr live auf Sky Sport 1

ATP-Masters in Paris-Bercy

Das Finale – ab 15 Uhr live auf Sky Sport 2

