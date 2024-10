Die Tennisstars mit dem meisten Preisgeld: Thiem in Rangliste unter den Top 15

Wer hat auf der ATP-Tour das meiste Preisgeld verdient? Die Antwort ist wenig überraschend: Novak Djokovic führt dieses Ranking an.

Doch auch ein Österreicher spielt hier ganz oben mit – Dominic Thiem, einer der erfolgreichsten Tennisspieler des Landes, rangiert unter den Top 15 des Preisgeld-Rankings.

Die Top 4 dieser Rangliste sind von den großen Namen der letzten zwei Jahrzehnte geprägt: Novak Djokovic (184,48 Millionen US-Dollar), Rafael Nadal (134,95 Millionen US-Dollar), Roger Federer (130,59 Millionen US-Dollar) und Andy Murray (64,69 Millionen US-Dollar) – die „Big 4“, die den Tennissport in dieser Ära dominiert haben.

Ohne Grand-Slam-Titel: Zverev weit vorne

Ein Blick auf die restlichen Top 10 zeigt ebenfalls Überraschendes: Alexander Zverev, der noch keinen Grand-Slam-Titel gewonnen hat, belegt bereits den 5. Platz mit 44,84 Millionen US-Dollar – und hat damit Pete Sampras, der 14 Grand-Slam-Titel vorweisen kann, in Sachen Preisgeld überholt. Sampras verdiente 43,28 Millionen US-Dollar.

Auch Daniil Medvedev (42,61 Millionen US-Dollar), Stan Wawrinka (37,09 Millionen US-Dollar), Carlos Alcaraz (35,18 Millionen US-Dollar) und Stefanos Tsitsipas (31,48 Millionen US-Dollar) befinden sich unter den Topverdienern der Tenniswelt.

Über 30 Millionen US-Dollar

Dominic Thiem, der 2020 den US Open-Titel gewinnen konnte, liegt derzeit auf Platz 14 der Liste. Mit beeindruckenden 30,31 Millionen US-Dollar hat sich Thiem in den Kreis der bestverdienenden Spieler eingereiht – ein Beweis für seine herausragenden Leistungen auf der ATP-Tour, auch wenn Verletzungen ihn in den letzten Jahren zurückgeworfen haben.

Allzu viel Preisgeld dürfte in der Karriere des Dominic Thiem allerdings nicht mehr hinzukommen, da sich der 31-Jährige bei den anstehenden Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle endgültig von der Tennisbühne verabschieden wird.

Thiem über Karriereende: „Habe das Gefühl. dass die Batterien leer sind“

Weitere interessante Namen der aktuellen Tennisszene sind Jannik Sinner auf Platz 17 (27,63 Millionen US-Dollar) und Richard Gasquet auf Platz 27 (21,16 Millionen US-Dollar).

Die Liste im Überblick:

