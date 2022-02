Die Spiele der 21. Runde in der ADMIRAL Bundesliga verpasst? Auch in dieser Saison haben wir für Euch wieder unsere Torparade, in der alle Treffer der sechs Partien in einem Clip zusammengefasst sind.

Hinweis: Wegen Corona-Ausfällen bei Salzburg wurde die Partie beim LASK abgesagt: Das Spiel wird am kommenden Mittwoch, den 2. März (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria) stattfinden.