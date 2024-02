Die UEFA Champions League-Achtelfinal-Hinspiele u.a. mit Inter vs. Atletico morgen live bei Sky

PSV Eindhoven gegen Borussia Dortmund mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Die UEFA Champions League am Dienstag mit den Sky Experten Marc Janko & Didi Hamann und die UEFA Champions League am Mittwoch mit den Sky Experten Andreas Herzog & Peter Stöger

Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic am Dienstag und Mittwoch im Einsatz

Die erste Woche der UEFA Champions League Achtelfinal-Duelle bot spektakuläre Partien. Auch in Woche zwei dürfen sich Sky Seher:innen auf magische Fußballabende freuen. Alle Spiele der ersten K.o.-Runde der Königsklasse gibt es live bei Sky Sport Austria.

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund und Inter Mailand – Atletico Madrid live bei Sky Sport Austria

Am Dienstagabend startet der BVB mit einem Gastspiel bei PSV Eindhoven mit Ex-Coach Peter Bosz in die K.o.-Phase. Die Dortmunder konnten sich in der Gruppenphase gegen Teams wie PSG und AC Milan durchsetzen und die Gruppe F gewinnen. Nun will das Team rund um ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer auch den Tabellenführer der niederländischen Eredivisie bezwingen. Kann sich der BVB bereits im Hinspiel eine gute Position für den Aufstieg erarbeiten? Die Antwort gibt es ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.



Im zweiten Match des Abends trifft Inter Mailand auf Atletico Madrid. Beide Teams blieben in der Gruppenphase ungeschlagen, mit insgesamt vier Siegen holten die Madrilenen einen mehr als die Mannschaft von Marko Arnautovic. Wer die erste Niederlage in dieser Königsklassen-Saison kassiert, ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Am Dienstag begrüßt Constanze Weiss die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Marc Janko & Didi Hamann. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Die UEFA Champions League am Mittwoch mit SSC Napoli gegen FC Barcelona live auf Sky Sport Austria

Auch am Mittwoch dürfen Fans weitere spannende Partien in den Achtelfinal-Hinspielen erwarten. Wenn SSC Napoli den FC Barcelona empfängt, kommt es zum Aufeinandertreffen der amtierenden Meister der italienischen Serie A und der spanischen La Liga. In seiner letzten Saison als Trainer der Katalanen will Xavi Hernandez die Fans noch mit einem Titel beschenken. Wie das Hinspiel ausgeht, wird ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 gezeigt.

Im Parallelspiel muss der FC Arsenal zum FC Porto. Seit der Saison 2009/2010 waren die Gunners aus London nicht mehr im Viertelfinale der UEFA Champions League vertreten. Gelingt in diesem Jahr wieder der Sprung unter die letzten Acht? Sky Seher:innen können die Partie ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Mittwoch ab 20:00 Uhr gemeinsam mit den Sky Experten Andreas Herzog & Peter Stöger. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

