Die UEFA Champions League am Mittwoch u.a. mit City vs. PSG ab 18 Uhr live auf Sky

Die Gruppenphase der UEFA Champions League geht in die entscheidende Phase. Der 5. Spieltag verspricht spannende Entscheidungen und atemberaubende Duelle. Zuseher:innen bei Sky Sport Austria erleben die komplette UEFA Champions League Saison 2021/22 live. Sky überträgt in Österreich alle Begegnungen der Königsklasse als Einzelspiele sowie zusätzlich in der Original Sky Konferenz – streame die Spiele ab 12 Euro im Monat mit dem Sky X Traumpass!



Das Duell um Platz zwei zwischen Dortmund und Sporting Lissabon live auf Sky Sport Austria

Nach den überragenden Ergebnissen von Ajax Amsterdam ist der erste Platz in Gruppe C bereits vergeben. In einem direkten Duell um den zweiten Platz trifft am Mittwoch der ehemalige Salzburg-Trainer Marco Rose mit Borussia Dortmund auf Sporting Lissabon. Im ersten Aufeinandertreffen setzten sich die Deutschen zuhause mit einem knappen 1:0 durch. Ob Dortmund auch in Lissabon das bessere Ende für sich hat? Sky Sport Austria stimmt ab 20:00 Uhr auf das spannungsgeladene Top-Match ein. Sky Anchor Martin Konrad führt mit Sky Experte Didi Hamann ab 18:00 Uhr durch den Fußballabend. Kommentator Guido Friedrich ist für Sky vor Ort in Portugal.

Sky Sport Austria überträgt auch alle weiteren Spiele des Abends – u.a. das Duell der Superstars bei Manchester City gegen Paris St. Germain, das Aufeinandertreffen der Traditionsclubs Atletico Madrid und AC Milan, sowie das Auswärtsspiel von David Alaba und Real Madrid bei Sheriff Tiraspol – in der Einzeloption und zusätzlich in der Original Sky Konferenz live.

Klaus Schmidt liefert Einblicke in die taktischen Finessen von Europas Top-Teams

Taktik-Fans kommen bei „360° Schmidt“ voll auf ihre Kosten. Der langjährige Trainer Klaus Schmidt, der u.a. den SV Mattersburg, Altach und zuletzt den FC Flyeralarm Admira betreute, wird die entscheidenden taktischen Winkelzüge der Spitzenteams unter die Lupe nehmen.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die kommende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der neue Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Sky – die Heimat des Fußballs

Mit Sky sehen Fußballfans in Österreich alle 195 Spiele der Österreichischen Bundesliga live & exklusiv. Dazu überträgt Sky ab der kommenden Saison alle 420 Begegnungen der UEFA Champions League, UEFA Europa League sowie der neuen UEFA Europa Conference League, die Deutsche Bundesliga und 2. Deutsche Bundesliga mit zahlreichen österreichischen Legionären sowie den DFB-Pokal und die Premier League live. Wettbewerbsübergreifend überträgt Sky in Österreich in der kommenden Saison 1439 Live-Spiele.

Der 5. Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Besiktas Istanbul – Ajax Amsterdam um 18:45 live Uhr auf Sky Sport Austria 3

Inter Mailand – Shakhtar Donetsk um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Sporting Lissabon – Borussia Dortmund ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Manchester City – Paris St. Germain um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Atletico Madrid – AC Milan um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

FC Liverpool – FC Porto um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

FC Sheriff Tiraspol – Real Madrid um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Club Brügge – RB Leipzig um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Martin Konrad

Sky Experte: Didi Hamann

Sky Analyse-Experte: Klaus Schmidt

Bild: GEPA