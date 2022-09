Die UEFA Champions League mit Bayern vs. Barca HEUTE LIVE auf Sky

Auch am zweiten Spieltag der UEFA Champions League dürfen sich Sky Seher:innen auf geballte Expertise freuen: Andreas Herzog, Marc Janko, Didi Hamann sowie Peter Stöger analysieren die beiden kommenden Champions League Abende bei Sky Sport Austria.

Zuseher:innen bei Sky Sport Austria erleben die komplette UEFA Champions League Saison 2022/23 live. Sky überträgt in Österreich alle Begegnungen der Königsklasse als Einzelspiele sowie zusätzlich in der Original Sky Konferenz. Fußballfans werden bei Sky Sport Austria sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch bereits ab 18:00 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung auf die Königsklasse des Fußballs eingestimmt.

Die UEFA Champions League am Dienstag mit den Sky Experten Andreas Herzog und Marc Janko live bei Sky Sport Austria

Es gibt Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Jahrelang war Robert Lewandowski die Lichtgestalt des bayerischen Angriffsspiels. Nach einem längeren Wechseltheater verabschiedete sich der polnische Ausnahmestürmer Richtung Barcelona. Jetzt trifft ‚Lewa‘ in der Gruppenphase ausgerechnet auf seine alten Kollegen. Jubelt Lewandowski an alter Wirkungsstätte oder wird es der Abend des neuen Münchner Superstars, Sadio Mane? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria 2. Sky Anchor Martin Konrad führt mit den Sky Experten Andreas Herzog und Marc Janko durch den Fußballabend. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert am Dienstag spannende Einblicke in die taktischen Finessen der besten Teams Europas.

Bereits zuvor steht Inter Mailand nach der Niederlage in der ersten Runde unter Zugzwang, wenn es gegen Pilsen geht. Anschließend will Ajax, der neue Klub von Florian Grillitsch, in Liverpool gegen die Elf von Jürgen Klopp Punkte mitnehmen. Auch UEFA Europa League Sieger Eintracht Frankfurt ist am Dienstag im Einsatz, wenn Olympique Marseille in Frankreich auf die Spieler von Oliver Glasner wartet.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Der 2. Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Sporting Lissabon – Tottenham Hotspur um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Viktoria Pilsen – Inter Mailand um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Bayern München – FC Barcelona um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

FC Liverpool – Ajax Amsterdam um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Olympique Marseille – Eintracht Frankfurt um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Bayer Leverkusen – Atletico Madrid um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

FC Porto – Club Brügge um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Bild: Imago