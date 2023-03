Die UEFA Champions League mit Chelsea gegen Dortmund und Porto gegen Brügge heute live bei Sky Sport Austria

via

via Sky Sport Austria

Das Topspiel am Dienstag: FC Chelsea gegen Borussia Dortmund ab 20:00 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

Sky Sport Austria zeigt alle Spiele des UEFA Champions League Achtelfinales live: am Dienstag außerdem Benfica Lissabon gegen den FC Brügge und am Mittwoch Tottenham Hotspur gegen AC Milan

Die UEFA Champions League am Dienstag mit den Sky Experten Peter Stöger & Andreas Herzog

Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic Dienstag und Mittwoch im Einsatz

Die Hinspiele im UEFA Champions League Achtelfinale verliefen teils spektakulär. Wer schafft in den Rückspielen den Sprung unter die letzten Acht?

Der FC Chelsea läuft trotz zahlreicher namhafter Neuzugänge im Winter noch den eigenen Ansprüchen hinterher. Die Dortmunder sind 2023 noch ohne Niederlage. Im Hinspiel sorgte der Ex-Salzburger Karim Adeyemi mit seinem Goldtor für den 1:0 Sieg des BVB. Ob den Blues der Aufstieg gelingt, oder der BVB weiterhin makellos bleibt, sehen Sky Seher:innen ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich kommt es in Lissabon zur Partie Benfica gegen FC Brügge. Die Portugiesen gehen mit einem 2:0 aus dem Hinspiel in die Partie. Kann die Elf von Ex-Salzburg Trainer Roger Schmidt in das Viertelfinale einziehen? Die Antwort gibt es ab 20:00 Uhr auf live auf Sky Sport Austria 3.

Am Dienstag begrüßt Martin Konrad die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Peter Stöger und Andreas Herzog. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Die Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

FC Chelsea – Borussia Dortmund ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Benfica Lissabon – FC Brügge ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Bild: Imago