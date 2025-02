Die UEFA Champions League mit Gast-Experte Franco Foda JETZT live

Heimat der UEFA Champions League : 14 von 16 Matches des Play-offs der K.o.-Phase live & exklusiv bei Sky

Am Mittwoch Adi Hütter mit AS Monaco gegen Benfica Lissabon, FC Brügge – Atalanta Bergamo und Feyenoord Rotterdam – AC Milan live & exklusiv bei Sky

Analyse-Experte Marko Stankovic wird die Spielzüge der Spitzenteams analysieren

Die Ruhe nach dem Sturm des spannungsgeladenen letzten Spieltags der Ligaphase währt nur kurz, schon stehen die Play-offs der K.o.-Phase in der UEFA Champions League an. Mit Sky sehen Fans 7 der 8 Play-off Hinspiele live & exklusiv. Insgesamt überträgt Sky 14 von 16 Matches im Play-off der K.o.-Phase live & exklusiv.

Am Mittwoch trifft Adi Hütter mit AS Monaco auf Benfica Lissabon. Die Monegassen verpassten wegen der Niederlage gegen Inter Mailand die direkte Qualifikation für das Achtelfinale. Benfica befindet sich nach der knappen 4:5 Niederlage gegen Barcelona und dem 2:0 Sieg am letzten Spieltag gegen Juventus in guter Form. Wer dieses Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:00 Uhr FC Brügge gegen Atalanta Bergamo und ab 21:00 Uhr Feyenoord Rotterdam gegen den AC Milan. Außerdem können sich Fans auf die Sky Original Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

FC Brügge – Atalanta Bergamo live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

AS Monaco – Benfica Lissabon mit umfassender Berichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Feyenoord Rotterdam – AC Milan live auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Gast Experte: Franco Foda

Sky Experte: Peter Stöger

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Artikelbild: GEPA