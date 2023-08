Die UEFA Champions League Playoff-Spiele heute live auf Sky Sport Austria

Die Partien SC Braga – Panathinaikos FC, Molde FK – Galatasaray Istanbul und Maccabi Haifa – BSC Young Boys am heutigen Mittwoch live bei Sky Sport Austria

Wer schnappt sich die letzten Tickets für die UEFA Champions League? In den Play-off Spielen werden die letzten sechs begehrten Plätze für die Gruppenphase der UEFA Champions League vergeben. Sky Sport Austria zeigt alle Hin- und Rückspiele live.

Am Dienstag treffen wie schon im letzten Jahr die Glasgow Rangers auf PSV Eindhoven. Damals konnten sich die Rangers durchsetzen und in die Gruppenphase einziehen. Gelingt dem SK Sturm-Bezwinger Eindhoven die Revanche? Ex-Salzburg Tormann Cican Stankovic will sich mit AEK Athen auswärts bei Royal Antwerpen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten. Komplettiert wird der Dienstag von der Partie Rakow Czestochowa gegen FC Kopenhagen. Alle Spiele werden sowohl als Einzelspiel als auch in der Original Sky Konferenz übertragen.

Tags darauf warten drei weitere Play-off-Spiele auf die Sky Seher:innen. Der SC Braga empfängt Panathinaikos, Molde FK bekommt es mit Galatasaray Istanbul zu tun und die Young Boys Bern müssen in Israel gegen Maccabi Haifa bestehen. Alle Spiele werden live als Einzelspiel und in der Original Sky Konferenz ausgestrahlt.

Die Entscheidungen fallen dann eine Woche später am Dienstag, den 29. August, und am Mittwoch, 30. August. Sky zeigt auch alle Rückspiele der Play-offs um die UEFA Champions League-Gruppenphase live als Einzelspiel sowie in der Original Sky Konferenz.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Sky zeigt auch die UEFA Europa League und die UEFA Europa Conference League komplett

Die Vereinbarung umfasst alle 282 Spiele der Gruppenphase der Wettbewerbe UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League inklusive der K.o.-Phase und der beiden Finalspiele. Sky zeigt 282 Live-Spiele, davon 252 Spiele exklusiv. Sky überträgt an jedem Spieltag unter anderem alle österreichischen Einzelspiele sowie die Endspiele der beiden Wettbewerbe live.

Das UEFA Champions League Play-off live bei Sky Sport Austria:

Mittwoch, 23. August 2023

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz ab 20:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

SC Braga – Panathinaikos FC ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Molde FK – Galatasaray Istanbul ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Maccabi Haifa – BSC Young Boys ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Rückspiele:

Dienstag, 29. August 2023

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz ab 20:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Panathinaikos FC – SC Braga ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Galatasaray Istanbul – Molde FK ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

BSC Young Boys – Maccabi Haifa ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Mittwoch, 30. August 2023

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz ab 20:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

PSV Eindhoven – Glasgow Rangers ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

AEK Athens FC – Royal Antwerpen FC ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

FC Kopenhagen – Rakow Czestochowa ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

