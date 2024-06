Die US Open mit Sepp Straka von Donnerstag bis Sonntag live und exklusiv bei Sky

Von Donnerstag bis Sonntag berichtet Sky Sport Golf insgesamt über 30 Stunden live vom dritten Major des Jahres

Florian Fritsch, Sebastian Heisele und Florian Bauer kommentieren das Turniergeschehen

Die US Open, das dritte Major des Jahres steht an! Austragungsort ist in diesem Jahr der berühmte Pinehurst No. 2 in North Carolina, einer der weltweit bekanntesten Golfplätze. Im hochkarätigen Teilnehmerfeld befindet sich Österreichs Ausnahmegolfer Sepp Straka, der nach zuletzt starker Leistung beim Memorial Tournament zum erweiterten Favoritenkreis zählt.

Als Titelanwärter gelten derweil jedoch der Weltranglistenerste Scottie Scheffler sowie Rory McIlroy und Xander Schauffele. Dank einer Ausnahmegenehmigung ist auch Tiger Woods dabei, der sich erstmals seit knapp 30 Jahren nicht automatisch für ein Major-Turnier qualifizierte.

Gewohnt umfassend und ausführlich wird Sky Sport auf dem Sender Sky Sport Golf vom 1000. Turnier der USGA-Geschichte live und exklusiv berichten.

Florian Fritsch, Sebastian Heisele und Florian Bauer kommentieren die Live-Übertragungen von Donnerstag bis Sonntag. Darüber hinaus werden zusätzlich angebotene Inhalte wie unter anderem die Livestreams im amerikanischen Originalkommentar ausgestrahlt, der optional auch bei allen deutsch kommentierten Live-Übertragungen zur Verfügung steht.

Die US Open live bei Sky Sport:

Donnerstag:

18:00 Uhr: US Open – 1. Tag auf Sky Sport Golf

Freitag:

18:00 Uhr: US Open – 2. Tag auf Sky Sport Golf

Samstag:

18:00 Uhr: US Open – 3. Tag auf Sky Sport Golf

Sonntag:

17:00 Uhr: US Open – 4. Tag auf Sky Sport Golf

Bild: Imago