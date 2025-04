Die Viertelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League live auf Sky

Am Mittwoch empfängt Real Madrid den FC Arsenal ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die erste Hälfte des Viertelfinales ist gespielt und die Rollen für die Rückspiele sind klar verteilt. Werden Barcelona, Arsenal und PSG ihrer Favoritenrolle gerecht und bringen den Vorsprung über die Ziellinie, oder gelingt einem ihrer Gegner eine monumentale Aufholjagd? Mit Sky sehen Fans 3 der 4 Viertelfinal-Rückspiele live & exklusiv.

Real Madrid empfängt am Mittwoch Arsenal zur Aufholjagd live & exklusiv bei Sky

Am Mittwoch heißt es für Titelverteidiger Real Madrid alles oder nichts. Das Weiße Ballett empfängt den FC Arsenal im Estadio Santiago Bernabeu. Dabei steht die Elf von Carlo Ancelotti kurz vor dem Ausscheiden, da sie sich im ersten Duell aufgrund zweier Traum-Freistöße von Declan Rice mit insgesamt 0:3 geschlagen geben musste. Gelingt den Königlichen die nächste historische Aufholjagd in der UEFA Champions League unter Carlo Ancelotti oder schafft es Arsenal, den Vorsprung von drei Toren über die Zeit zu bringen? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Am Dienstag reist der FC Barcelona nach dem 4:0-Erfolg im Hinspiel als klarer Favorit nach Dortmund. Der BVB steht mit dem Rücken zur Wand und bräuchte ein Wunder, um noch irgendwie in das Halbfinale der UEFA Champions League einzuziehen. Die Verletzungssorgen rund um Nico Schlotterbeck und Marcel Sabitzer sowie die derzeitige Formstärke der Blaugrana werden es den Borussen jedoch sehr schwer machen. Fans sehen dieses Duell live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Ebenfalls schwer wird es für Aston Villa, die zur selben Zeit PSG empfängt. Die Pariser, die sich in der heimischen Liga bereits den Meistertitel sichern konnten, entschieden das Hinspiel mit einer dominanten Vorstellung mit 3:1 für sich. Schaffen Unai Emery und sein Team es, die Mannschaft von Luis Enrique zu bezwingen, oder ist die Reise in der UEFA Champions League für sie zu Ende? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Peter Stöger & Marc Janko aus dem Studio. Am Mittwoch führen Anchor Constanze Weiss, Experte Jesse Marsch und Sky Experte Didi Hamann durch die Sendung. Analyse-Experte Marko Stankovic wird an beiden Spieltagen für fundierte Analysen der Spitzenteams sorgen.

Die Rückspiele des Viertelfinales in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

20:00 Uhr

Borussia Dortmund – FC Barcelona live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Aston Villa – Paris Saint-Germain live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Peter Stöger & Marc Janko

Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

20:00 Uhr

Real Madrid – FC Arsenal mit umfassender Vorberichterstattung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Experte: Jesse Marsch

Sky Experte: Didi Hamann

Analyse-Experte: Marko Stankovic

Bild: Imago