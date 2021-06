Die Wanda Diamond League in Oslo mit Österreichs Olympia-Hoffnung Lukas Weißhaidinger am Donnerstag live und exklusiv bei Sky

Sky berichtet am Donnerstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport 3, Karsten Petrzika und Dennis Baier kommentieren das vierte Meeting der Saison

Lukas Weißhaidinger bei seinem ersten Auftritt der diesjährigen Diamond League

Für die besten Leichtathletinnen und Leichtathleten stehen in Oslo insgesamt 13 Wettbewerbsdisziplinen am Programm

Wien, 29. Juni 2021 – Die besten Leichtathletinnen und Leichtathleten der Welt sind bei Sky zu Hause. Sky zeigt seit dieser Saison erstmals die Wanda Diamond League live und überträgt die Leichtathletik-Serie in den kommenden drei Jahren exklusiv.

Erstmals in dieser Saison dürfen sich Fans auf Lukas Weißhaidinger freuen, der im Diskuswurf an den Start geht. Bei seinem ersten Auftritt im Bislett-Stadion tritt der Oberösterreicher gegen die besten Sportler seiner Disziplin an. Österreichs Olympia-Hoffnung steht derzeit auf Platz drei der Weltrangliste und konnte heuer schon eine persönliche Bestweite mit 69,04 Metern aufstellen. Die Weltelite im Diskuswurf zieht auch zum fünften Meeting der Diamond League am kommenden Sonntag nach Stockholm weiter.

Nach den ersten drei Meetings der neuen Saison steht am Donnerstag mit dem Meeting in Oslo der vierte der insgesamt zwölf Termine der Saison 2021 auf dem Programm. In der norwegischen Hauptstadt treten Athletinnen und Athleten in insgesamt 13 Wettbewerbsdisziplinen an. Bei den Männern finden Wettbewerbe im Stabhochsprung, Dreisprung, Diskuswurf sowie über 200 m 400 m Hürden, 3000 m und die Meile statt, bei den Frauen über 100 m, 400 m Hürden, 800 m, 5000 m, im Speerwurf und im Weitsprung. Hinzu kommen noch die 100 m der Para-Sprinter.

In den kommenden zwei Wochen finden noch drei weitere Meetings der Wanda Diamond League statt. Zunächst am 4. Juli in Stockholm, am 9. Juli in Monaco sowie am 13. Juli in Gateshead. Nachdem im Anschluss die Olympischen Spiele in Tokio auf dem Programm stehen, wird die Wanda Diamond League dann im August und September mit insgesamt vier Meetings sowie der Final-Veranstaltung in Zürich fortgesetzt.