Die wichtigsten Golfturniere der Welt live bei Sky Sport: Alle neun Majors der Herren und Damen

Sky überträgt erstmalig in diesem Jahr alle vier Majors der Herren und alle fünf Majors der Damen live

Weitere Golf Highlights: DP World Tour und PGA Tour, der Presidents Cup 2024, die Ladies European Tour und der Solheim Cup 2024

Sky Sport Golf als zentrale TV-Heimat des Golfsports in Österreich mit Tausenden Live-Stunden auf dem 24-Stunden Sender und auf den Livestreams auf Sky Q und skysportaustria.at

Nach dem Masters in Augusta am kommenden Wochenende (18.-21. April) das erste Frauen Golf-Major des Jahres: The Chevron Championship

Mit dem Sky X-Traumpass die Turniere live streamen!

Erstmalig in der Sendergeschichte hat sich Sky die Übertragungsrechte sämtlicher Golf Major-Turniere gesichert: alle vier Majors der Herren (The Masters, PGA Championship, US Open und The Open Championship) und alle fünf Majors der Frauen (The Chevron Championship, US Women’s Open, KPMG Women’s PGA Championship, The Amundi Evian Championship und AIG Women’s Open).

Bereits in der vergangenen Woche zeigte Sky alle vier Tage des Masters aus Augusta. In den kommenden Tagen (18.-21. April) folgt das erste Frauen-Major des Jahres, die Chevron Championship in The Woodlands in Texas. Sky überträgt das Damen-Golf-Highlight der Ladies PGA Tour (LPGA) erstmalig täglich live – am Donnerstag und Freitag ab 16.00 Uhr sowie am Samstag und Sonntag ab 20.00 Uhr.

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: „Mit allen Majors der Herren und Damen überträgt Sky die wichtigsten Golfturniere der Welt als einziger Anbieter in Deutschland und Österreich live. Sky Sport kann den Zuschauer damit das stärkste Golfangebot in der Sendergeschichte präsentieren. Wir unterstreichen somit unsere Position als Golfsender Nummer Eins.“

Neben der Chevron Championship zeigt Sky in dieser Woche zwei weitere Golf-Turniere: von Donnerstag bis Sonntag auch die RBC Heritage, das nächste Signature Event im Terminkalender der PGA Tour. Darüber hinaus steht die Ladies European Tour mit den Joburg Ladies Open am Samstag und Sonntag auf dem Live-Programm von Sky Sport.

Sky Sport Golf als zentrale Adresse für Golf-Fans

Golf-Fans sehen bei Sky Sport die wichtigsten Turniere der Welt, allein linear auf Sky Sport Golf mehr als 2.000 Stunden Weltklasse-Golf live. Wie gewohnt wird Sky die Turniere der DP World Tour und der PGA Tour live übertragen, an einem regulären Turnierwochenende (Donnerstag bis Sonntag) mit jeweils einem Turnier auf beiden Touren insgesamt rund 40 Stunden live. Darüber hinaus präsentiert Sky Sport den Presidents Cup 2024 sowie regelmäßige Live-Streams der PGA Tour Champions mit Alex Cejka und Bernhard Langer. Hinzu kommt die live oder zeitversetzt ausgestrahlte Ladies European Tour und der Solheim Cup 2024. Den Großteil der Inhalte zeigt Sky in Österreich exklusiv.

Über das umfangreiche Programm auf Sky Sport Golf hinaus bietet Sky Sport auf Sky Q und skysportaustria.at noch zahlreiche weitere exklusive Inhalte wie unter anderem Livestreams mit „Featured Groups“ und „Featured Holes“ bei den vier Majors der Herren sowie regelmäßige Livestreams von der PGA Tour und der PGA Tour Champions.

Die Golfwoche in der Übersicht:

Donnerstag, 18. April:

The Chevron Championship, 1. Tag in Texas (USA) ab 16:00 Uhr bei Sky Sport 3

RBC Heritage, 1. Tag in Hilton Head Island, SC (USA) ab 13:15 Uhr bei Sky Sport Golf

Freitag, 19. April:

The Chevron Championship, 2. Tag in Texas (USA) ab 16:00 Uhr bei Sky Sport 5

PGA Tour: RBC Heritage, 2. Tag in Hilton Head Island, SC (USA) ab 13:15 Uhr bei Sky Sport Golf

Samstag, 20. April:

Joburg Ladies Open, 3. Tag in Johannesburg (Südafrika) ab 13:00 Uhr bei Sky Sport Golf

The Chevron Championship, 3. Tag in Texas (USA) ab 20:00 Uhr bei Sky Sport 4

RBC Heritage, 3. Tag in Hilton Head Island, SC (USA) ab 16:00 Uhr bei Sky Sport Golf

Sonntag, 21. April:

Joburg Ladies Open, 4. Tag in Johannesburg (Südafrika) ab 13:00 Uhr bei Sky Sport Golf

The Chevron Championship, 4. Tag in Texas (USA) ab 20:00 Uhr bei Sky Sport 3

RBC Heritage, 4. Tag in Hilton Head Island, SC (USA) ab 16:00 Uhr bei Sky Sport Golf

Beitragsbild: Imago