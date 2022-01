Die Wintertransfers der Deutschen Bundesliga im Überblick

Das Transferfenster in der Deutschen Bundesliga ist seit Montag, 18:00 geschlossen. Hier ein Überblick über alle Zu- und Abgänge des Wintertransferfensters.

Bayern München

Zugänge: Paul Wanner (eigene Jugend)

Abgänge: Michael Cuisance (FC Venedig/4 Millionen Euro Ablöse), Bright Arrey-Mbi (1. FC Köln/Leihe)

Borussia Dortmund

Zugänge: keine

Abgänge: Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt/Leihe), Tobias Raschl (SpVgg Greuther Fürth)

Bayer Leverkusen

Zugänge: Sardar Azmoun (Zenit St. Petersburg/4 Millionen), Lennart Grill (SK Brann/Leihe beendet)

Abgänge: Nadiem Amiri (FC Genua/Leihe), Panagiotis Retsos (Hellas Verona/ablösefrei)

Union Berlin

Zugänge: Andras Schäfer (DAC Dunajska Streda/1 Mio.), Dominique Heintz (SC Freiburg/150.000 Euro), Sven Michel (SC Paderborn/2,5 Millionen)

Abgänge: Max Kruse (VfL Wolfsburg/5 Millionen), Marvin Friedrich (Borussia Mönchengladbach/5,5 Millionen) Tymoteusz Puchacz (Trabzonspor/Leihgebühr: 200.000), Cedric Teuchert (Hannover 96), Fabio Schneider (Kuopion Palloseura/Leihe), Pawel Wszolek (Legia Warschau/Leihe), Rick van Drongelen (KV Mechelen/Leihe)

SC Freiburg

Zugänge: Hugo Siquet (Standard Lüttich/4,5 Millionen)

Abgänge: Dominique Heintz (Union Berlin/150.000)

RB Leipzig

Zugänge: Caden Clark (New York Red Bulls/Leihe beendet)

Abgänge: Fabrice Hartmann (Eintracht Braunschweig/Leihe, vorher an den SC Paderborn verliehen), Ilaix Moriba (FC Valencia/Leihe), Luan Candido (RB Bragantino/1,5 Millionen), Joscha Wosz (Hallescher FC/Leihe), Marcelo Saracchi (vereinslos)

TSG Hoffenheim

Zugänge: Justin Che (FC Dallas/Leihe mit Kaufoption), Fisnik Asllani (eigene zweite Mannschaft)

Abgänge: Justin Hoogma (Heracles Almelo, vorher an die SpVgg Greuther Fürth verliehen), Bruno Nazario (Vasco da Gama/ablösefrei, vorher an Club America verliehen), Lucas Ribeiro (Ceara SC/Leihe, vorher an Internacional Porto Alegre verliehen), Melayro Bogardo (FC Groningen/Leihe, vorher an Club America verliehen)

1. FC Köln

Zugänge: Julian Chabot (Sampdoria Genua/Leihgebühr: 300.000), Bright Arrey-Mbi (Bayern München/Leihe)

Abgänge: Noah Katterbach (FC Basel/Leihe), Jorge Mere (Club America/900.000), Rafael Czichos (Chicago Fire/455.000), Sava-Arangel Cestic (HNK Rijeka/ablösefrei), Robert Voloder (NK Maribor/100.000, nach Leihe fest verpflichtet)

Eintracht Frankfurt

Zugänge: Ansgar Knauff (Borussia Dortmund/Leihe), Antonio Foti (eigene Jugend)

Abgänge: Amin Younes (SSC Neapel/Leihe beendet), Fabio Blanco (FC Barcelona/500.000)

FSV Mainz 05

Zugänge: Delano Burgzorg (Heracles Almelo/Leihe mit Kaufoption)

Abgänge: keine

VfL Bochum

Zugänge: Jürgen Locadia (Brighton & Hove Albion/ablösefrei)

Abgänge: Soma Novothny (Anorthosis Famagusta), Silvere Ganvoula (Cercle Brügge/Leihe)

Borussia Mönchengladbach

Zugänge: Marvin Friedrich (Union Berlin/5,5 Millionen)

Abgänge: Denis Zakaria (Juventus Turin/5,0 Millionen), Hannes Wolf (Swansea City/Leihe), Torben Müsel (KAS Eupen/Leihe)

Hertha BSC

Zugänge: Dongjung Lee (Ulsan Hyundai/800.000), Marc Oliver Kempf (VfB Stuttgart/500.000), Fredrik Andre Björkan (Bodö/Glimt/ablösefrei), Kelian Nsona (SM Caen/500.000)

Abgänge: Dennis Jastrzembski (Slask Wroclaw/ablösefrei), Krzysztof Piatek (AC Florenz/Leihe), Deyovaisio Zeefuik (Blackburn Rovers/Leihe), Jordan Torunarigha (KAA Gent/Leihe)

Arminia Bielefeld

Zugänge: Gonzalo Castro (vereinslos), Burak Ince (Altinordu/500.000), George Bello (Atlanta United/unbekannt)

Abgänge: Lennart Czyborra (CFC Genua/Leihe vorzeitig beendet)

VfL Wolfsburg

Zugänge: Max Kruse (Union Berlin/5 Millionen), Jonas Wind (FC Kopenhagen/12 Millionen), Kevin Paredes (D.C. United/6,68 Millionen)

Abgänge: Wout Weghorst (FC Burnley/14,5 Millionen), Marvin Stefaniak (Würzburger Kickers/ablösefrei), Jannis Lang (Erzgebirge Aue), Admir Mehmedi (Antalyaspor), Daniel Ginczek (Fortuna Düsseldorf), Josuha Guilavogui (Girondins Bordeaux/Leihe)

FC Augsburg

Zugänge: Ricardo Pepi (FC Dallas/16,36 Millionen)

Abgänge: keine

VfB Stuttgart

Zugänge: Tiago Tomas (Sporting Lissabon/Leihe mit Kaufoption)

Abgänge: Marc Oliver Kempf (Hertha BSC/500.000), Hamadi Al Ghaddioui (Pafos FC/70.000), Philipp Klement (SC Paderborn/Leihe), Momo Cisse (Wisla Krakau/Leihe)

SpVgg Greuther Fürth

Zugänge: Andreas Linde (Molde FK/ablösefrei), Afimico Pululu (FC Basel)

Abgänge: Nunoo Sarpei (FC Ingolstadt/50.000), Nils Seufert (SV Sandhausen/Leihe), Mert-Yusuf Torlak, Elias Kratzer (beide eigene zweite Mannschaft), Justin Hoogma (TSG Hoffenheim/Leihe beendet), Cedric Itten (Glasgow Rangers/Leihe beendet), Adrian Fein (Dynamo Dresden/Leihe von Bayern München beendet)

Das Transferfenster in Österreich hat noch bis zum 7. Februar geöffnet.

(SID) / Bild: Imago