Die zwei Gesichter des SK Sturm Graz

Der SK Sturm Graz liegt nach 19 gespielten Runden in der ADMIRAL Bundesliga auf dem vierten Rang – nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Red Bull Salzburg. Ein Blick auf die Statistik offenbart jedoch eine bemerkenswerte Schieflage beim amtierenden österreichischen Meister.

Während Sturm in der Gesamttabelle im Spitzenfeld mitmischt, präsentiert sich das Team von Fabio Ingolitsch in der Heimtabelle überraschend schwach. Aus neun Spielen in der heimischen Merkur Arena holten die „Blackies“ lediglich zehn Punkte – drei Siege, ein Remis sowie fünf Niederlagen stehen zu Buche.

Damit rangiert Sturm Graz auf dem vorletzten Platz der Heimwertung, punktgleich mit Bundesliga-Schlusslicht Blau-Weiß Linz. Zum Vergleich: Der LASK als bestes Heimteam kommt auf 19 Zähler. Auch Rapid tut sich im eigenen Stadion schwer und liegt mit elf Punkten nur knapp vor den Grazern.

Auswärts hui

Ein völlig anderes Bild zeigt sich hingegen in der Auswärtstabelle: 21 Punkte aus zehn Spielen bedeuten Platz eins. Sieben Siege bei nur drei Niederlagen unterstreichen die beachtliche Bilanz in der Fremde. Dahinter folgen Hartberg, Salzburg und die Wiener Austria mit jeweils 16 Punkten. Blau-Weiß Linz bildet auch hier das Schlusslicht.

Die Zahlen belegen eine deutliche Heim-Auswärts-Diskrepanz: Ausgerechnet der amtierende Meister – bekannt für mitunter die stimmungsvollsten Anhänger der Liga – fühlt sich in dieser Saison in fremden Spielstätten offenbar wohler als im eigenen Stadion.

Eine kleine Besonderheit bleibt jedoch zu berücksichtigen, denn am fünften Spieltag gewann der SK Sturm das Grazer Derby „beim“ GAK mit 3:0 – offiziell ein Auswärtssieg. Da sich die beiden Teams jedoch die Merkur Arena teilen, fand die Partie in gewohntem Umfeld statt. Das zweite Derby entschieden die Schwarz-Weißen mit 2:1 für sich, dieser Erfolg floss allerdings in die Heim-Bilanz ein.

Bereits am kommenden Spieltag bietet sich für den SK Sturm Graz die nächste Gelegenheit, die durchwachsene Heim-Bilanz aufzubessern: Am Sonntag (ab 14:00 Uhr live bei Sky Sport Austria – streame mit Sky X) empfängt die Ingolitsch-Elf den abstiegsgefährdeten FC Blau-Weiß Linz in der Merkur Arena.

(Red.) / Bild: GEPA