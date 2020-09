Die zweite Runde der Tipico Bundesliga mit dem Klassiker Sturm Graz gegen Rapid Wien live und exklusiv auf Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr Sturm – Rapid, WSG Tirol – LASK und Salzburg – Altach exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Sonntag ab 13:30 Uhr Hartberg – WAC, Admira – St. Pölten am Sonntag exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Anschließend Austria – Ried live & exklusiv

Die Sky Experten am Wochenende: Hans Krankl und Alfred Tatar am Samstag sowie Marc Janko und Anton Pfeffer am Sonntag

Sky feiert die Saison 2020/21: 1096 Live-Spiele aus der Tipico Bundesliga, der UEFA Champions League, der Premier League, der 1. und 2. Deutschen Bundesliga sowie des DFB-Pokals

Wien, 17. September 2020 – Am Samstag geht die Tipico Bundesliga in die zweite Runde. Sturm bekommt es im ersten Heimspiel der Saison mit dem Vizemeister zu tun: Rapid ist zu Gast bei den Grazern. Wer sich im Duell der Traditionsteams durchsetzen kann, zeigt Sky ab 16:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich treffen die WSG Tirol und der LASK aufeinander. Ob Dominik Thalhammer mit den Linzern den nächsten Dreier einfahren kann, überträgt Sky Sport Austria 4 live. In der dritten Partie des Tages fordert der Meister aus Salzburg den SCR Altach. Das Duell kann live auf Sky Sport Austria 3 verfolgt werden. Alle drei Partien sind zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 empfangbar.

Auch am Sonntag warten drei packende Partien auf Sky Kunden. Der WAC reist in die Steiermark nach Hartberg und will nach der Niederlage im Auftaktspiel den ersten Sieg feiern. Ob die Wölfe jubeln oder Hartberg ihnen einen Strich durch die Rechung macht, sehen Sky Kunden live ab 13:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2. Parallel fordert die Admira den SKN St. Pölten. Welche Mannschaft sich durchsetzen wird, ist live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Beide Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Im Anschluss geht es in der Bundeshauptstadt zur Sache. Die Austria trifft im letzten Spiel der Runde auf die SV Ried. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die heiße Fußball-Saison auf Sky mit 1096 Live-Spielen

Fußball-Fans kommen in der nun startenden Saison auf Sky voll auf ihre Kosten: rund 100.000 Minuten Spitzenfußball aus den wichtigsten Ligen für heimische Fußballanhänger stehen an. Zusätzlich zu den 195 Spielen der Tipico Bundesliga, alle live & exklusiv, 34 Top-Spiele der UEFA Champions League, mindestens 232 Begegnungen aus der Premier League live & exklusiv und damit mehr als auf der Insel zu sehen sind, 572 Partien der 1. und 2. Deutschen Bundesliga mit zahlreichen österreichischen Legionären sowie 63 K.o.-Duelle des DFB-Pokals.

Die 2. Runde der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 19. September 2020

16:00 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Red Bull Salzburg – CASHPOINT SCR Altach, live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Swarovski Tirol – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Hans Krankl & Alfred Tatar

Sonntag, 20. September 2020

13:30 Uhr:

TSV Prolactal Hartberg – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Flyeralarm Admira – spusu SKN St. Pölten, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

FK Austria Wien – SV Guntamatic Ried, live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko & Anton Pfeffer

Arikelbild: GEPA