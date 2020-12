Diego Costa will Vertrag bei Atletico Madrid offenbar auflösen

Diego Costa (32) will seinen bis 30.06.2021 laufenden Vertrag bei Atletico Madrid offenbar vorzeitig auflösen. Das berichten die spanischen Zeitungen “AS” und “Marca”.

Persönliche Gründe sollen den Angreifer dazu bewegt haben, den Kontrakt mit den “Colchoneros” sofort zu beenden. Am Montag fehlte der Spanier bereits beim Mannschaftstraining. Costa wechselte im Jänner 2018 für 60 Millionen Euro vom FC Chelsea zurück zu Atletico.

Laut Transferexperte “Fabrizio Romano” soll der bullige Angreifer bei chinesischen und brasilianischen Klubs im Gespräch sein.

Confirmed. Diego Costa is set to leave Atlético and won’t extend his contract, as reported here days ago.

He’s been contacted by Chinese and Brazilian clubs for January. Diego will take his time to decide his next destination. His Atléti time is over. 🔴⚪️ #Atleti @MatteMoretto https://t.co/GtB6s67WWo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2020