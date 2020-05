Diego, Naldo und Co. – Die besten Freistoßschützen der Bundesliga

via

via Sky Sport Austria

Wer erzielte seit der Saison 04/05 die meisten direkten Freistoßtore? War es Naldo oder doch der türkische Zauberfuß Calhanoglu? Wir zeigen es euch in unserer Bildergalerie.

Na, wer erinnert sich noch an den Calhanoglu-Freistoß gegen den BVB aus dem Jahr 2014? In der 91. Minute gab es beim Stand von 2:0 noch einen Freistoß für den HSV, den der türkische Nationalspieler aus 40 (!) Metern in den Winkel donnerte.

Doch welcher Spieler erzielte seit der Saison 04/05 die meisten direkten Freistoß-Tore in der Bundesliga? Seht selbst in der Sky Sport Bildergalerie.

Beitragsbild: Imago