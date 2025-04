Dienstag im Free-Stream: Masters – On The Range

Noch mehr Infos zu den Top-Turnieren auf Sky Sport! Mit “On The Range“ liefert Sky Sport bei ausgewählten Turnieren Trainingseindrücke und Analysen vor dem Turnierstart.

Mit “On The Range“ sind Golffans bei Sky Sport jetzt noch näher dran. Bereits ab heute liefert Sky Sport mit Masters – On The Range Trainingseindrücke und Interviews der Stars. Sky Sport berichtet ab Montag die komplette Woche live vom ersten Major der Saison.

Masters – On The Range – die Übertragungszeiten im Überblick – hier geht’s zu den Livestreams:

Montag: 18:00 Uhr – 22:00 Uhr

18:00 Uhr – 22:00 Uhr Dienstag: 15:00 Uhr – 17:00 Uhr

15:00 Uhr – 17:00 Uhr Mittwoch: 15:00 Uhr – 17:00 Uhr

15:00 Uhr – 17:00 Uhr Donnerstag: 14:30 Uhr – 16:30 Uhr

14:30 Uhr – 16:30 Uhr Freitag: 14:30 Uhr – 00:00 Uhr

14:30 Uhr – 00:00 Uhr Samstag: 16:00 Uhr – 18:00 Uhr

16:00 Uhr – 18:00 Uhr Sonntag: 16:00 Uhr – 18:00 Uhr

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten

Featured Groups im Livestream auf skysportaustria.at!

Die Übertragungszeiten* im Überblick:

Donnerstag: 15:15 Uhr – 01:30 Uhr

15:15 Uhr – 01:30 Uhr Freitag: 15:15 Uhr – 01:30 Uhr

15:15 Uhr – 01:30 Uhr Samstag: 16:15 Uhr – 01:00 Uhr

16:15 Uhr – 01:00 Uhr Sonntag: 16:15 Uhr – 01:00 Uhr

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten

Amen Corner Live

Die Übertragungszeiten* im Überblick:

Donnerstag: 16:45 Uhr – 00:00 Uhr

16:45 Uhr – 00:00 Uhr Freitag: 16:45 Uhr – 00:00 Uhr

16:45 Uhr – 00:00 Uhr Samstag: 17:45 Uhr – 00:00 Uhr

17:45 Uhr – 00:00 Uhr Sonntag: 17:45 Uhr – 00:00 Uhr

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten

Noch mehr Live-Golf im Stream auf skysportaustria.at

Mittwoch: Par-3-Contest – HIER geht es zum kostenlosen Livestream

Donnerstag bis Sonntag: Amen Corner – HIER geht es zum kostenlosen Livestream

Donnerstag bis Sonntag: Featured Groups – HIER geht es zum Livestream für Sky Sport Kunden

Von Donnerstag bis Sonntag überträgt Sky Sport ausführlich von The Masters im Livestream und auf Sky Sport Golf.

Golf live: The Masters 2025 im TV bei Sky

Sky zeigt The Masters auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Donnerstag: 15:15 Uhr – 01:30 Uhr live auf Sky Sport Golf

15:15 Uhr – 01:30 Uhr live auf Sky Sport Golf Freitag: 15:15 Uhr – 01:30 Uhr live auf Sky Sport Golf

15:15 Uhr – 01:30 Uhr live auf Sky Sport Golf Samstag: 16:15 Uhr – 01:00 Uhr live auf Sky Sport Golf

16:15 Uhr – 01:00 Uhr live auf Sky Sport Golf Sonntag: 16:15 Uhr – 01:00 Uhr live auf Sky Sport Golf

Die Kommentatoren an allen vier Tagen sind Gregor Biernath und Jonas Friedrich.

