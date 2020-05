Diese 7 Fußballer starben viel zu früh: Ein Österreicher dabei

Der aktuellste Fall von viel zu jung verstorbenen Fußballern ist zwei Jahre her. Davide Astori ist 1987 in der Nähe von Mailand geboren und wurde vom italienischen Renomierklub AC Milan ausgebildet. Nachdem er in jungen Jahren den Sprung in die Kampfmannschaft der “Rossoneri” verpasste, wurde er mehrmals verliehen. Den Durchbruch schaffte er bei Cagliari Calcio, für die Sarden spielte er zwischen 2008 und 2014 und war teilweise auch Kapitän. Nach einem Jahr beim AS Rom wechselte der Innenverteidiger im Sommer 2015 zum AC Florenz, wo er ein absoluter Leistungsträger und Kapitän war. Ab 2011 gehörte Astori zum erweiterten Kreis der italienischen Nationalmannschaft und spielte bis zu seinem Tod 14 Mal für die “Squadra Azzurra”.

Am 4. März 2018 wurde Astori wenige Stunden vor dem Spiel bei Udinese Calcio tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Der Itlaliener starb an einem plötzlichen Herzstillstand im Schlaf. Davide Astori hinterließ seine Lebensgefährtin und eine zweijährige Tochter.

Um den geschätzten Nationalspieler zu ehren, wird der AC Florenz und Cagliari Calcio zukünftig seine Rückennummer 13 nicht mehr vergeben. Darüber hinaus gab der AC Florenz bekannt, das klubeigene Sportzentrum in „Centro Sportivo Davide Astori“ umbenennen zu wollen. Zudem erklärte sich der Klub bereit, Astoris Arbeitspapier „lebenslänglich“ zu verlängern, um mit diesem Geld die Hinterbliebenen zu unterstützen.