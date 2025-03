Überraschende Namen: Diese Bayern-Stars könnten im Sommer gehen

Dem FC Bayern steht ein ereignisreicher Sommer bevor. Fünf Verträge laufen aus, andere Spieler mit noch laufenden Arbeitspapieren könnten den Klub ebenfalls verlassen. Auf der Liste der möglichen Bayern-Abgangskandidaten stehen mitunter überraschende Namen.

Neben den im Sommer auslaufenden Verträgen von Eric Dier und Leroy Sane ist auch die Zukunft von einer lebenden Legende des FC Bayern weiter offen. Thomas Müller ließ zuletzt offen, ob er seine Karriere in wenigen Monaten beenden würde oder doch noch ein Jahr ranhängt.

Auch sein Kontrakt bei den Münchnern endet im Juni 2025. Darüber hinaus zählen weitere hochkarätige Namen zu den Abgangskandidaten.

Coman forciert Abflug – Boey darf gehen

Mit Kingsley Coman forciert etwa einer der Top-Verdiener (17 bis 18 Millionen Euro brutto pro Jahr) einen Abflug und will sich nach zehn Jahren im Trikot des FCB einer neuen Herausforderung stellen. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft noch bis 2027. Coman zieht es aktuell nach Saudi-Arabien. Die Ablöseforderung der Bayern liegt bei 30 bis 40 Millionen Euro.

Nach Sky-Informationen haben die Münchner außerdem vor, sich im Sommer von Sacha Boey zu trennen – sofern es passende Angebote gibt. Der Rechtsverteidiger war aus der Personalnot heraus im Januar 2024 für 30 Millionen Euro von Galatasaray gekommen, konnte sich aber zu keinem Zeitpunkt zu einer Stammkraft entwickeln. Nun darf der 24-jährige Franzose, der ein Arbeitspapier bis 2028 besitzt, schon wieder gehen.

Palhinha schon wieder weg?

Auch Serge Gnabry (Vertrag bis 2026) gilt als Spieler, den die Bayern im Sommer abgeben würden. Zu diesem Kreis zählt ebenso Leon Goretzka (2026). Die frage ist auch, was aus Joao Palhinha wird. Die Bild berichtete zuletzt, er sei ein Verkaufskandidat.

Im vergangenen Sommer war er als DIE Lösung für das zentral-defensive Mittelfeld geholt worden. Der deutsche Rekordmeister überwies für den portugiesischen Nationalspieler rund 51 Millionen Euro an den FC Fulham. Beim FCB erlebt Palhinha bislang keine erfolgreiche Zeit. Die jüngste Rote Karte bei der 2:3-Heimniederlage in der deutschen Bundesliga gegen den VfL Bochum ist ein weiteres Kapitel seines bisher eher glücklosen Engagements in München.

Bei den Bayern hat der Sechser noch einen Vertrag bis 2028. Intern gilt er nicht als unverkäuflich – das ist kaum jemand im Kader. Aber: Ein Verkauf im Sommer wird nicht forciert. Nach Sky-Informationen will Palhinha bleiben, sich durchbeißen und mit dem FCB Titel gewinnen.

Hingegen stehen die Vertragsverlängerungen von Joshua Kimmich (bis 2029) und Dayot Upamecano (2030) kurz bevor. Ersatztorwart Sven Ulreich soll einen neuen Kontrakt bis 2026 erhalten.

(Florian Plettenberg und Luca Sixtus – Skysport.de)

Bild: Imago