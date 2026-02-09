Diese Duos gehen auf Medaillenjagd: Die Startliste zur Team-Kombi der Frauen

Österreich geht im Teamwettbewerb der Frauen bei den Olympischen Winterspielen mit insgesamt vier Duos an den Start. Als stärkstes heimisches Team gilt wohl das Duo bestehend aus Cornelia Hütter und Katharina Truppe.

Das erste ÖSV-Duo trägt die Startnummer zwei und besteht aus Nina Ortlieb und Katharina Gallhuber. Gleich danach, mit Nummer drei, starten Ariane Rädler und Katharina Huber in die Team-Kombination.

Österreichs wohl stärkstes Duo, bestehend aus Conny Hütter und Katharina Truppe, hat die Startnummer elf, Mirjam Puchner und Lisa Hörhager starten als letztes ÖSV-Team mit der Nummer 15 ins Rennen.

Insgesamt sind 28 Teams am Start. Mikaela Shiffrin startet mit Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson mit der Nummer 14. Die Abfahrt beginnt um 10:30 Uhr, der Slalom folgt um 14:00 Uhr.

Startliste zur Team-Kombination der Frauen bei Olympia 2026

Startnr. Land/Team Abfahrt Slalom 1 Frankreich Miradoli Lamure 2 Österreich 1 Ortlieb Gallhuber 3 Österreich 2 Rädler Huber 4 Schweiz 1 Schmitt Meillard 5 Schweiz 2 Durrer Christen 6 Italien 1 Pirovano Peterlini 7 Slowenien Stuhec Bucik Jogan 8 USA 1 Wiles Moltzan 9 Italien 2 Goggia Della Mea 10 Italien 3 Delago N. Trocker 11 Österreich 3 Hütter Truppe 12 Norwegen Lie Westhoff 13 Deutschland Weidle-Winkelmann Aicher 14 USA 2 Johnson Shiffrin 15 Österreich 4 Puchner Hörhager 16 Schweiz 3 Flury Holdener 17 Schweiz 4 Suter Rast 18 USA 3 Wright O’Brien 19 Italien 4 Delago N. D’Antonio 20 Frankreich 2 Gauche Chevrier 21 Kanada 1 Grenier St-Germain 22 Frankreich 3 Cerutti McFarlane 23 USA 4 Cashman Hurt 24 Tschechien 1 Novakova Dubovska 25 Tschechien 2 Negri Labastova 26 Kanada 2 Gray Nullmeyer 27 Argentinien Begué Baruzzi Farriol 28 Slowakei Srobova Vlhova

(Red.) / Bild: GEPA