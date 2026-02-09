Logout
Olympia 2026

Diese Duos gehen auf Medaillenjagd: Die Startliste zur Team-Kombi der Frauen

Österreich geht im Teamwettbewerb der Frauen bei den Olympischen Winterspielen mit insgesamt vier Duos an den Start. Als stärkstes heimisches Team gilt wohl das Duo bestehend aus Cornelia Hütter und Katharina Truppe.

Das erste ÖSV-Duo trägt die Startnummer zwei und besteht aus Nina Ortlieb und Katharina Gallhuber. Gleich danach, mit Nummer drei, starten Ariane Rädler und Katharina Huber in die Team-Kombination.

Österreichs wohl stärkstes Duo, bestehend aus Conny Hütter und Katharina Truppe, hat die Startnummer elf, Mirjam Puchner und Lisa Hörhager starten als letztes ÖSV-Team mit der Nummer 15 ins Rennen.

Insgesamt sind 28 Teams am Start. Mikaela Shiffrin startet mit Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson mit der Nummer 14. Die Abfahrt beginnt um 10:30 Uhr, der Slalom folgt um 14:00 Uhr.

Startliste zur Team-Kombination der Frauen bei Olympia 2026

Startnr. Land/Team Abfahrt Slalom
1 Frankreich Miradoli Lamure
2 Österreich 1 Ortlieb Gallhuber
3 Österreich 2 Rädler Huber
4 Schweiz 1 Schmitt Meillard
5 Schweiz 2 Durrer Christen
6 Italien 1 Pirovano Peterlini
7 Slowenien Stuhec Bucik Jogan
8 USA 1 Wiles Moltzan
9 Italien 2 Goggia Della Mea
10 Italien 3 Delago N. Trocker
11 Österreich 3 Hütter Truppe
12 Norwegen Lie Westhoff
13 Deutschland Weidle-Winkelmann Aicher
14 USA 2 Johnson Shiffrin
15 Österreich 4 Puchner Hörhager
16 Schweiz 3 Flury Holdener
17 Schweiz 4 Suter Rast
18 USA 3 Wright O’Brien
19 Italien 4 Delago N. D’Antonio
20 Frankreich 2 Gauche Chevrier
21 Kanada 1 Grenier St-Germain
22 Frankreich 3 Cerutti McFarlane
23 USA 4 Cashman Hurt
24 Tschechien 1 Novakova Dubovska
25 Tschechien 2 Negri Labastova
26 Kanada 2 Gray Nullmeyer
27 Argentinien Begué Baruzzi Farriol
28 Slowakei Srobova Vlhova

++ HIER geht es zur kompletten Startliste ++

Werbung

(Red.) / Bild: GEPA