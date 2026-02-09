Diese Duos gehen auf Medaillenjagd: Die Startliste zur Team-Kombi der Frauen
Österreich geht im Teamwettbewerb der Frauen bei den Olympischen Winterspielen mit insgesamt vier Duos an den Start. Als stärkstes heimisches Team gilt wohl das Duo bestehend aus Cornelia Hütter und Katharina Truppe.
Das erste ÖSV-Duo trägt die Startnummer zwei und besteht aus Nina Ortlieb und Katharina Gallhuber. Gleich danach, mit Nummer drei, starten Ariane Rädler und Katharina Huber in die Team-Kombination.
Österreichs wohl stärkstes Duo, bestehend aus Conny Hütter und Katharina Truppe, hat die Startnummer elf, Mirjam Puchner und Lisa Hörhager starten als letztes ÖSV-Team mit der Nummer 15 ins Rennen.
Insgesamt sind 28 Teams am Start. Mikaela Shiffrin startet mit Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson mit der Nummer 14. Die Abfahrt beginnt um 10:30 Uhr, der Slalom folgt um 14:00 Uhr.
Startliste zur Team-Kombination der Frauen bei Olympia 2026
|Startnr.
|Land/Team
|Abfahrt
|Slalom
|1
|Frankreich
|Miradoli
|Lamure
|2
|Österreich 1
|Ortlieb
|Gallhuber
|3
|Österreich 2
|Rädler
|Huber
|4
|Schweiz 1
|Schmitt
|Meillard
|5
|Schweiz 2
|Durrer
|Christen
|6
|Italien 1
|Pirovano
|Peterlini
|7
|Slowenien
|Stuhec
|Bucik Jogan
|8
|USA 1
|Wiles
|Moltzan
|9
|Italien 2
|Goggia
|Della Mea
|10
|Italien 3
|Delago N.
|Trocker
|11
|Österreich 3
|Hütter
|Truppe
|12
|Norwegen
|Lie
|Westhoff
|13
|Deutschland
|Weidle-Winkelmann
|Aicher
|14
|USA 2
|Johnson
|Shiffrin
|15
|Österreich 4
|Puchner
|Hörhager
|16
|Schweiz 3
|Flury
|Holdener
|17
|Schweiz 4
|Suter
|Rast
|18
|USA 3
|Wright
|O’Brien
|19
|Italien 4
|Delago N.
|D’Antonio
|20
|Frankreich 2
|Gauche
|Chevrier
|21
|Kanada 1
|Grenier
|St-Germain
|22
|Frankreich 3
|Cerutti
|McFarlane
|23
|USA 4
|Cashman
|Hurt
|24
|Tschechien 1
|Novakova
|Dubovska
|25
|Tschechien 2
|Negri
|Labastova
|26
|Kanada 2
|Gray
|Nullmeyer
|27
|Argentinien
|Begué
|Baruzzi Farriol
|28
|Slowakei
|Srobova
|Vlhova
