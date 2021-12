Diese Gegner wünschen sich die Sky-User fürs ÖFB-Team in der Nations League

via

via Sky Sport Austria

Die dritte Ausgabe der UEFA Nations League beginnt im Juni 2022. Erstmals befindet sich das ÖFB-Team in der Top-Liga A. Die Gruppen werden am 16. Dezember um 18.00 Uhr (MEZ) in Nyon ausgelost. Bei uns siehst du die Auslosung im Livestream und auf Sky Sport News.

Wie schon 2020/21 wird es auch in der Saison 2022/23 drei Ligen mit je 16 Mannschaften und eine vierte Liga mit sieben Mannschaften geben, deren Zusammensetzung durch Auf- und Abstieg aus der zweiten Ausgabe bestimmt wird.

Die Sky-User wünschen sich diese Gruppengegner fürs ÖFB-Team:

Topf 1:

Italien (rund 47%)

Frankreich (rund 32%)

Spanien (rund 11%)

Belgien (rund 10%)

Topf 2:

Deutschland (rund 59%)

Portugal (rund 22%)

Niederlande (rund 11%)

Dänemark (rund 8%)

Topf 3:

England (rund 45%)

Schweiz (rund 25%)

Kroatien (rund 17%)

Polen (rund 13%)

In dieser Konstellation würde die österreichische Nationalmannschaft auf Italien, Deutschland und England treffen. Ob es tatsächlich dazu kommt seht ihr heute ab 18 Uhr im Livestream.

Bild: GEPA