Diese internationalen Klubs trainieren im Sommer in Österreich

Auch in diesem Sommer halten wieder einige europäische Klubs ihre Trainingslager in Österreich ab. Auch einige Testspiele gegen österreichische Vereine wird es geben. Ein Überblick.

Ein Überblick ausgewählte Trainingslager plus Testspiele internationaler Fußball-Klubs in Österreich:

Deutschland

Union Berlin: 13. bis 19. Juli in Längenfeld

FC St. Pauli: 15. bis 25. Juli in Scheffau

SC Freiburg: 17. bis 26. Juli in Schruns. Testspiel: 19. Juli gegen SCR Altach

Werder Bremen: 17. bis 27. Juli im Zillertal

1. FC Köln: 21. bis 28. Juli in Bad Waltersdorf

TSG Hoffenheim: 27. Juli bis 3. August in Kitzbühel

Holstein Kiel: 27. Juli bis 4. August in Seefeld

1. FC Heidenheim: 28. Juli bis 3. August in Mils

1 FSV Mainz 05: 31. Juli bis 7. August in Hopfgarten-Markt

VfL Wolfsburg: 1. bis 9. August in Schladming

International

Panathinaikos Athen: 22. Juni bis 6. Juli in Schladming

Sepsi OSK: 23. Juni bis 5. Juli in Bad Tatzmannsdorf

FC Basel: 30. Juni bis 7. Juli in Seefeld

NK Osijek: 1. bis 13. Juli in Bad Kleinkirchheim

Slavia Prag: 1. bis 13. Juli in Kollerschlag

Fenerbahce Istanbul: 2. bis 13. Juli in Bad Waltersdorf. Testspiel: 6. Juli gegen Admira (Maria Enzersdorf)

Racing Straßburg: 3. bis 14. Juli in Windischgarsten. Testspiel: 9. Juli gegen WAC (Windischgarsten)

Slovan Liberec: 3. bis 12. Juli in Aigen im Mühlkreis

Ferencvaros Budapest: 4. bis 16. Juli in Lienz

FK Qarabag: 5. bis 17. Juli in Mils

Royal Antwerpen: 7. bis 13. Juli in Waidring

FC Midtjylland: 7. bis 13. Juli in Kaprun. Testspiel: 13. Juli gegen Sturm Graz (Irdning)

Bröndby IF: 7. bis 14. Juli in Walchsee

Debreceni VSC: 7. bis 19. Juli in Waidhofen an der Ybbs. Testspiel: 13. Juli gegen Rapid (Hausmening)

Dynamo Kiew: 7. bis 20. Juli in Fieberbrunn. Testspiel: 9. Juli gegen WSG Tirol

FK Zeleziarne Podbrezova: 8. bis 12. Juli in Ansfelden. Testspiel: 12. Juli gegen WAC (Windischgarsten)

Dinamo Zagreb: 8. bis 17. Juli in Bad Radkersburg

HNK Rijeka: 8. bis 18. Juli in Schladming. Testspiel: 17. Juli gegen Red Bull Salzburg (Anif)

Galatasaray Istanbul: 9. bis 18. Juli in Geinberg

Ujpest FC: 10. bis 19. Juli in Grein

Real Betis: 10. bis 20. Juli in Seefeld

Ipswich Town: 14. bis 20. Juli in Villach

Mamelodi Sundowns: 14. bis 26. Juli in Fulpmes

US Lecce: 14. bis 28. Juli in Neustift

FC Nantes: 15. bis 20. Juli in Zell am See

AS Monaco: 15. bis 21. Juli in Windischgarsten. Testspiel: 20. Juli gegen Sturm Graz (Windischgarsten)

Twente Enschede: 15. bis 21. Juli in Leogang

FC Porto: 15. bis 24. Juli in Bad Tatzmannsdorf. Testspiele: 19. Juli gegen Austria Wien (Wien) und 23. Juli gegen Sturm Graz (Graz)

Olympique Lyon: 15. bis 25. Juli in Achenkirch. Testspiel: 19. Juli gegen WSG Tirol (Wattens)

Al-Ahli: 15. bis 27. Juli in Freistadt

Al Hilal: 15. Juli bis 3. August in Bad Erlach

Al-Riyadh: 18. Juli bis 9. August in Geinberg

Swansea City: 20. bis 27. Juli in Stegersbach

Slovan Bratislava: 20. bis 30. Juli in Windischgarsten

OGC Nizza: 21. bis 27. Juli in Windischgarsten

Anm.: Ferencvaros Budapest (Bad Radkersburg), CFR Cluj (Windischgarsten), Legia Warschau (Walchsee) und Slask Wroclaw (Aigen im Mühlkreis) haben ihre Österreich-Trainingslager schon beendet.

