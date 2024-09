Diese ÖFB-Legionäre laufen heute in der Europa League auf

Am Mittwoch Abend startet die neue UEFA Europa League-Ligaphase! Von 32 auf 36 Teams aufgestockt geht es am 21. Mai 2025 im Estadio San Mames in Bilbao um die Trophäe.

Mit dabei sind auch einige Österreicher, die im neuen Modus mit ihren Vereinen antreten. Heute spielen folgende ÖFB-Legionäre von Beginn an:

Galatasaray – PAOK

Yusuf Demir (Ersatz)

Stefan Schwab (Ersatz)

Thomas Murg (nicht für die Europa League nominiert)

FC Midtylland – TSG Hoffenheim

Alexander Prass (Ersatz)

Florian Grillitsch (Startelf)

Florian Micheler (Ersatz)

Bild: Imago